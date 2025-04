Sala Russafa celebra el Día Internacional de la Danza con la memoria corporal de Eva Bertomeu

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XIV Cicle de Companyies Valencianes de Sala Russafa acogerá los días 26 y 27 de abril el espectáculo 'Espantoso', una creación autobiográfica de la coreógrafa y bailarina Eva Bertomeu que trabaja sobre la base de sus movimientos más espontáneos y genuinos. El espectáculo se enmarca en las celebraciones del Día Internacional de la Danza.

Asociadas a ciertas emociones y a pasajes autobiográficos que las asentaron, se incluyen en este 'solo' de cuidada estética las expresiones corporales que Bertomeu ya manifestaba a través del baile, antes de acercarse académica y profesionalmente a la danza con una carrera que hoy incluye más de 30 espectáculos y numerosos reconocimientos, según ha informado la sala valenciana en un comunicado.

Sala Russafa adelanta a este fin de semana la celebración del Día Internacional de la Danza (29 de abril), dado que este año cae en martes. Bertomeu repasa en siete escenas sentimientos que quedaron asociados a momentos "cruciales" de su vida. Empezó como una investigación por su propia biografía "emocional, vital y dancística" en la que ha tratado de "romper los esquemas creativos aprendidos".

"La intuición es algo que a veces dejamos aparcado. Cuando nos profesionalizamos, vamos interiorizando mecanismos como la abstracción o el simbolismo a la hora de trasladar las emociones a una coreografía. Pero para este espectáculo quería llegar a algo más profundo, más genuino, a lo que nace de forma instintiva", explica la creadora sobre la recuperación de movimientos espontáneos, que la caracterizaban antes de acercarse de manera académica a la danza.

De alguna manera, en la pieza está presente la pequeña Eva que bailaba cuando todavía no había empezado a formarse ni a desarrollar una carrera que hoy incluye más de 30 espectáculos y numerosos reconocimientos en certámenes coreográficos nacionales, así como en los Premis de les Arts Escèniques de la GVA.

Consciente del reto que supone para el público conectar con el lenguaje del baile, incluso para espectadores habituales de artes escénicas, ha abordado esta pieza como "un viaje interior en el que no quería perderse, en el que aspira a trasmitir a los espectadores una evolución como intérprete y creadora, además de emocionar".

Por eso ha contado con la mirada externa de tres figuras de la danza. De las generaciones más veteranas son Toni Aparisi, quien llegó a ser su profesor y ha sido compañero incluso de escenario; así como Christine Cloux, a la que le une tanto la profesión como la amistad. Se suma Pau Arán, una década más joven que Bertomeu, con una exitosa proyección internacional y un código escénico con el que conecta.

NOVEDADES

Para las funciones previstas en Sala Russafa este fin de semana, se han incorporado algunas novedades al espectáculo, sutiles cambios en algunos pasajes y la modificación sustancial de uno de ellos para acomodarlo al espacio de representación. Además, hay una diferencia respecto a las músicas que acompañan la pieza.

"En su momento, para la penúltima escena dudaba entre usar una de las Variaciones Goldberg de Bach o una composición que tiene un peso emocional importante para mí. En el estreno, me quedé con Bach. Pero ahora he reunido la valentía para utilizar Peer Gynt, un fragmento de la primera pieza musical con la que improvisé un baile mientras sonaba el vinilo que me acababa de dar mi padre", comenta la bailarina.

Bertomeu aplaude la efervescencia creativa, interpretativa y formativa que hay en València pero también aprovecha la onomástica para reivindicar la necesidad de establecer mecanismos de acompañamiento a los profesionales.

"Existen fórmulas para apoyar a los jóvenes talentos y eso es maravilloso. Pero parecen olvidarse de quienes quieren construir y mantener una trayectoria en el mundo de la danza. Precisamente cuando los creadores y los intérpretes han alcanzado su madurez artística, cuando han definido su carácter propio, dejan de tener visibilidad, les resulta más difícil acceder a las programaciones. Y todo esto es aún más complejo si se mueven en la producción independiente", ha lamentado, animando a las instituciones "no solo a estimular a las jóvenes promesas, también a crear las condiciones para la evolución y consolidación de los profesionales".