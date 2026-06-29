Sala Russafa presenta obras de Nikoli Gógol y Shakespeare en la última semana de su XV temporada

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sala Russafa cierra su XV temporada y el Festival de Talleres de Teatro Clásico con el estreno de 'El Inspector General' de Nikoli Gógol, el 1 y 2 de julio, y 'Como gustéis' de Shakespeare, los días 3 y 4, que interpretarán el alumnado amateur de la Acadèmia Escènica de València, responsable de la línea docente del centro.

'El Inspector General', dirigida por Raquel Ortells, representa la visión ácida y crítica de Gógol sobre la Rusia del zar Nicolás I. La trama recrea el revuelo que vive un pequeño municipio ante el rumor de la visita de un inspector, quedando al descubierto sus corruptelas y miserias en un retrato sobre la condición humana, detalla la sala valenciana.

La docente y directora de escena ha destacado la oportunidad que brinda el espectáculo de trabajar personajes arquetípicos, de manera que se encarnan desde el humor actitudes y comportamientos que eran iguales hace un par de siglos, a pesar del paso del tiempo.

"Ha sido muy interesante ver con el alumnado cómo podían establecerse paralelismos con la actualidad e invitarles a jugar, a llevar lejos la interpretación de sus personajes para luego ir ajustando. Esta es una obra muy coral y trabajar en equipo es fundamental para que el resultado sea equilibrado", ha subrayado.

En esta línea, ha subrayado que se han "esforzado mucho y creo que se la logrado el tono justo que requiere esta comedia", ha explicado Ortells, que acostumbra a involucrar al alumnado en comisiones de trabajo que se encargan del vestuario, la música o la escenografía, algo que les ofrece una perspectiva "muy amplia, que nace de su visión como intérpretes, pero se enriquece con matices de las labores de creación y producción".

En el montaje participan Dori Jiménez, Encarna Fernández, Esmeralda Sahuquillo, Eva Torrent, Fernando Ariza, Jorge Piera, José Luis Melero, Juan Pastor, María José Chabrera, María José Pont, Miguel Ángel Civera, Miguel Parrizas, Pilar Ferreira y Raquel Romero.

SHAKESPEARE

El 3 y 4 julio, llega el turno de la versión de la obra de Shakespeare, 'Cómo gustéis', adaptada por José Zamit. Esta comedia transcurre en el idílico bosque de Arden, abstraído del poder del mal, donde se refugia una corte ducal exiliada. Un lugar donde reina la aventura, el amor y el buen humor.

"Esta es mi comedia pastoril de Shakespeare preferida por el contraste que establece entre la pureza de la gente del campo y el encorsetamiento de la clase pudiente, a la que el dinero corrompe. Además, tiene unos personajes secundarios interesantísimos", ha indicado el docente y director sobre este montaje que ha situado en los años 70 en cuanto a vestuario y ambientación musical.

Con cambios mínimos de texto, ha mantenido el baile de roles que establece el autor británico en esta historia de una joven que, para evitar peligros al adentrarse sola en un bosque, se hace pasar por hombre.

Componen el elenco Alicia Senabre, Amparo del Amo, Esther Pérez, Inmaculada López, Isabel Forteza, Isabel Guillén, José Luis Rodrigo, Mar Belda, María Luisa Más, Miguel Ángel Herrero, Salut Alcover, Tono Bertiy Elena Escudero.

A nivel didáctico, Zamit ha destacado el reto de trabajar con los versos de uno de los "más grandes" poetas de la literatura universal. Y valora "muy positivamente" la combinación de alumnado con mayor experiencia escénica junto con otros más noveles.

"Aprenden todos, unos las destrezas de quienes llevan más años y otros de la frescura con la que se acercan al teatro quienes todavía no han adquirido ideas preconcebidas y son mucho más libres al abordar el trabajo interpretativo", ha señalado el docente, cuya propuesta concluye la muestra, con ocho estrenos absolutos, de los progresos realizados por el alumnado de la línea docente de Sala Russafa esta temporada.

BALANCE "POSITIVO"

Desde mediados de septiembre de 2025 hasta esta semana, el centro de producción, formación y exhibición que la compañía de teatro Arden fundó en 2011 ha acogido a 23 compañías (nueve valencianas y 14 nacionales) con una oferta escénica que ha incluido 40 espectáculos para público familiar y adulto.

Además, se han realizado 14 actividades paralelas donde se incluyen presentaciones literarias, conciertos y charlas sobre temas de actualidad. Todo ello suma 197 propuestas en cuarenta semanas. Un ritmo "intenso" y "constante" para brindar una oferta cultural "variada" y "de calidad" a "un público cada vez más fiel".

"Temporada tras temporada, constatamos que hay un público asiduo, que viene varias veces a lo largo de la temporada. Y vemos cómo esa 'comunidad' no solo se consolida, sino que cada vez es mayor. Es un objetivo cumplido que nos hace muy felices", ha apuntado Juan Carlos Garés, director del centro.

"Este trabajo de creación y fidelización de públicos tiene un largo recorrido y responde a múltiples variables, pero está claro que una parte importantísima es que nuestra oferta programática atrae a nuevos espectadores y gusta a quienes ya tienen el hábito de venir a Sala Russafa", ha explicado Garés.

Como reto para la próxima temporada, se fijan impulsar el 'Ciclo de Compañías Nacionales'. Desde el teatro reconocen que es más fácil atraer a espectadores con nombres valencianos porque la audiencia "suele estar más familiarizada con estas formaciones". Pero no quieren renunciar a ampliar la oferta escénica de la ciudad, ya que consideran "fundamental" que el público y los profesionales de las artes escénicas "puedan ver qué se cuece en otras escenas, más allá de las grandes producciones".

"Este año ha habido muy buena afluencia y estupendas valoraciones en las votaciones de los Premios del Público de Sala Russafa respecto a piezas venidas de otras comunidades autónomas. Propuestas de mediano formato, pero gran calidad artística como, por ejemplo, 'La violación de Lucrecia', de Teatro Clásico de Sevilla; o 'Here comes your man', de Tarambana Teatro, que de otra forma no llegarían a la cartelera valenciana", han comentado desde Sala Russafa, decididos a impulsar esta parte de la programación para que el público confíe en su criterio y se deje sorprender por trabajos escogidos por su valor escénico.

Respecto a objetivos a largo plazo, el equipo directivo del espacio teatral apuesta por "luchar contra el carácter efímero de las programaciones, con espectáculos que están en cartel uno o dos días, incluso cuando se trata de teatros públicos".

"De un tiempo a esta parte venimos apostando por mantener más tiempo en cartel no solo las piezas de Arden, también las de otras compañías. Y la realidad es que beneficia a la afluencia de públicos. Lo hemos visto con 'Hoy no estrenamos', de L'Om Imprebís; o con 'Las amistades peligrosas', de Alarcón&Cornelles. Al final, estamos dando más opciones para que el espectador escoja el momento en el que ver la obra y también favorecemos el boca-oreja", ha indicado Garés.

Tras el verano, Sala Russafa alzará el telón de su XVI temporada con nuevas propuestas escénicas y todo el ímpetu de sus dieciséis añitos para hacer su "aportación al impulso de las artes escénicas y al fomento de las actividades culturales en vivo".