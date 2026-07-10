Sale a información pública el proyecto del corredor verde del río Montnegre

Recreación virtual aproximada del proyecto, remitida por la Generalitat - GVA

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la información pública relativa al proyecto del futuro corredor verde del río Montnegre, que, con un presupuesto de 15 millones de euros, prevé la creación de una vía verde de 20 kilómetros de longitud "que mejorará la movilidad sostenible en la zona y actuará al mismo tiempo como infraestructura antirriadas".

Este corredor, que contará con senderos y una ciclovía que lo recorrerá, "se convertirá un eje verde vertebrador al servicio de toda la ciudadanía". Además, será el primer corredor de la provincia de Alicante en disponer de zonas de laminación, "de forma que contribuirá a reforzar la resiliencia del territorio ante futuros fenómenos meteorológicos adversos", según ha subrayado la administración autonómica en un comunicado.

La web de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación publica los planos del proyecto, la memoria y el presupuesto detallado de la iniciativa, que asciende a 15.021.816 euros.

Así, en un primera fase se destinarán 2,8 millones al desbroce y trituración de cañaverales y vegetación intrusiva y 2,6 millones al cubrimiento, mantenimiento y retirada de coberturas opacas lo que permitirá eliminar estas especies invasoras.

Una vez quede limpio el cauce, se invertirán 3,1 millones de euros en la restauración de la cubierta vegetal con especies autóctonas de bosque de ribera "que están adaptadas al terreno y facilitan la infiltración de agua en caso de producirse un aumento del caudal".

Asimismo, ha añadido la Generalitat, la actuación contempla 1,1 millones para el reperfilado de terraplenes, estabilización de taludes y distribución de restos de triturado para igualar superficies irregulares de terreno.

La gestión de residuos (392.000 euros), la prevención de incendios forestales (501.000 euros) y el control de la seguridad y salud (564.000 euros) conforman otras partidas del proyecto.

PASARELA

La Generalitat también incluye en el presupuesto de la iniciativa dos millones de euros para la construcción de una pasarela peatonal sobre la desembocadura del río Montnegre, que unirá el paseo marítimo del casco urbano de El Campello con el de Muchavista y "dará continuidad a la Vía Litoral de la costa de Alicante, cumpliendo así con una reclamación histórica de la comarca", ha indicado.

La futura pasarela conectará con la ciclovía y la vía verde de 22 kilómetros que discurrirá a lo largo del cauce desde el Montnegre hasta Tibi y, a su vez, con los 22 kilómetros de la ciclovía del litoral de Alicante, formando, de esta manera, una "conexión ciclista de más de 40 kilómetros para el disfrute y uso de la ciudadanía".

El objetivo de esta conexión es "consolidar un corredor verde que potencie la movilidad sostenible a lo largo del litoral, que facilite la conexión de la ciudadanía y las actividades al aire libre", según el Consell.

RESTAURACIÓN VEGETAL

En la actualidad, en los cañaverales del Montnegre se estima la presencia de caña invasora ('Arundo donax') en el 60 por ciento de la superficie. En estos terrenos se procederá a la extracción de rizoma en las orillas y a la instalación de coberturas opacas. Asimismo, también se llevará a cabo el desbroce selectivo de la vegetación, el clareo y la poda. El objetivo es recuperar la sección hidráulica efectiva del lecho fluvial.

También se realizarán tratamientos silvícolas orientados a la mejora del estado fitosanitario en árboles propios de los hábitats de ribera y forestales que ejercen un papel "importante" como refugio y posadero de aves y otras especies de fauna.

La actuación en el Montnegre cuenta con la colaboración de la Diputación de Alicante y de la Universidad de Alicante (UA) y se enmarca en el Plan Endavant de la Generalitat, que tiene como objetivo "la recuperación económica y social" tras la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia y "el impulso de una estrategia integral de regeneración" en las tres provincias de la Comunitat "para aumentar su resiliencia frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos".