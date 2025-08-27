Sale hacia León el cuarto operativo movilizado por la Generalitat Valenciana para luchar contra los incendios forestales

Sale hacia León el cuarto operativo movilizado por la Generalitat Valenciana para luchar contra los incendios forestales. - EMERGENCIAS GENERALITAT VALENCIANA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 27 agosto 2025 13:48
   VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El cuarto operativo movilizado por Emergencias de la Generalitat Valenciana para luchar contra los incendios forestales registrados en Castilla y León parte este miércoles desde Chiva (Valencia) hacia la provincia de León.

   Emergencias 112CV ha precisado, a través de las redes sociales, que de este modo un total de 46 efectivos del Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales de la Generalitat Valenciana, del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana se suman a la lucha contra esos incendios forestales.

   Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha apuntado que un segundo convoy se ha movilizado desde Alicante con ocho efectivos.

