Sale hacia León el cuarto operativo movilizado por la Generalitat Valenciana para luchar contra los incendios forestales. - EMERGENCIAS GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuarto operativo movilizado por Emergencias de la Generalitat Valenciana para luchar contra los incendios forestales registrados en Castilla y León parte este miércoles desde Chiva (Valencia) hacia la provincia de León.

Emergencias 112CV ha precisado, a través de las redes sociales, que de este modo un total de 46 efectivos del Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales de la Generalitat Valenciana, del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana se suman a la lucha contra esos incendios forestales.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha apuntado que un segundo convoy se ha movilizado desde Alicante con ocho efectivos.