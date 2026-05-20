Sale a la luz un busto de la época altoimperial romana, uno de los mayores hallazgos escultóricos en Alicante

Imagen del busto - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las excavaciones realizadas dentro de las obras de regeneración de la playa de la Almadraba, que realiza el Ayuntamiento de Alicante, han sacado a la luz un hallazgo cultural e histórico de valor "incalculable": un busto del siglo I-II, de la época romana altoimperial.

Se trata de una cabeza romana de gran calidad artística y en un óptimo estado de conservación que, según los técnicos, representaría probablemente a la diosa Venus. "Para que nos hagamos una idea, podemos estar hablando de uno de los más importantes hallazgos en toda la historia en Alicante y provincia de una escultura romana", asevera la concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali.

Dentro de estas obras, que se acometen para la regeneración de la playa de la Almadraba, primero se realizó una excavación, al tratarse de una zona arqueológica donde ya se encontró una villa romana. En el transcurso de la actuación, en una zona aledaña, se ha encontrado esta cabeza romana de mármol blanco de gran valor, que "debió estar en casa de algún destacado ciudadano romano".

El busto presenta un peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado recogido hacia atrás con raya en medio siguiendo el modelo idealizado de representaciones de divinidades como la Afrodita griega o la Venus romana. "La cronología, a falta de un informe más exhaustivo, tanto por el estilo como por el contexto, se enmarcaría entre el siglo I y II d.C.", apunta el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos.

Las medidas de la pieza son 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho. A priori, sería la escultura de una cabeza como las que se colocaban en peanas en las casas patricias romanas.

La época del emperador César Augusto supuso una fuerte expansión de las fronteras del Imperio Romano y trajo la Pax Romana y una época de gran efervescencia cultural. La diosa Venus, y su equivalente griega Afrodita, era considerada en el Imperio la madre del pueblo romano y representaba el amor, la belleza y la fertilidad.

OTROS HALLAZGOS

El Ayuntamiento de Alicante trabaja en la recuperación y puesta en valor de un nuevo yacimiento arqueológico en La Almadraba, donde se han encontrado restos de una villa romana vinculada a Lucentum, que estuvo operativa entre los siglos III a.C y IV d.C. Se trata de una zona en la que ya se habían realizado algunas catas arqueológicas en 2009, que ahora se completan y amplían en el marco del proyecto de reurbanización del entorno.

Como resultado de estos trabajos, se han encontrado cimentaciones de viviendas y estancias pertenecientes a una villa romana de carácter marítimo, abundantes restos de cerámica, algunos de ellos muy bien conservados, y monedas de la época.

Actualmente se ultiman los trabajos de excavación y de gabinete por parte de la empresa especializada Arpa Patrimonio, con la supervisión del departamento municipal de Patrimonio Integral.

Todo este proyecto de reurbanización y regeneración del entorno de La Almadraba está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en concreto, en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation.