Salvador Montesa, fundador del Grupo Parpalló, dona a Paiporta casi 200 obras y su fondo bibliográfico

Taller de Salvador Montesa - REMITIDA AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pintor Salvador Montesa Manzano, natural de Paiporta y fundador del Grupo Parpalló (1956-1961), ha donado al Ayuntamiento de la localidad un conjunto de 197 obras pictóricas y su fondo bibliográfico personal con "la firme voluntad de que su obra quede ligada a su localidad natal y que a su vez, sirva como base documental para historiadores, investigadores y estudiosos de su arte".

Para materializar dicha concesión, el alcalde, Vicent Ciscar, y la vicealcaldesa, Marian Val, visitaron esta semana al creador en su domicilio de Sevilla, para ultimar los detalles del traslado de su obra por medio de la firma de un convenio. En este acuerdo también se contempla la creación de una sala monográfica sobre el artista en un edificio modernista de propiedad municipal, situado en la calle San Jorge número 5, en la que se irán alternando varias exposiciones en las que se abarcarán las distintas etapas artísticas de Montesa, anuncia el consistorio en un comunicado.

Entre las muestras que se exhibirán figuran las dedicadas al primer Expresionismo cubista de los años 50; el Abstraccionismo iniciado a mediados de los 50, el mismo con el que consigue exponer en el Ateneo Mercantil de Valencia; el Informalismo, o la Neofiguración de 1964 que se origina en París y perfecciona en Sevilla, ciudad donde reside actualmente.

Vicent Ciscar ha destacado la importancia que adquiere este acuerdo para el patrimonio cultural e histórico del municipio: "Es un orgullo que, un artista del prestigio de Salvador Montesa, quiera que su obra permanezca en su pueblo. Con esta donación damos un paso muy importante para estudiar, preservar y difundir su legado, especialmente en las nuevas generaciones, y para seguir construyendo una Paiporta que apuesta por la cultura y el arte como parte de su identidad".

Por su parte, la vicealcaldesa ha remarcado el "profundo aprecio que Salvador Montesa ha mantenido siempre por Paiporta", algo que, a su vez, se refleja en "este convenio, en el que se muestra el trabajo iniciado en 2017, también por el gobierno de coalición de izquierdas, para reconocer al artista plástico más importante de la historia de Paiporta con obras de un inmenso valor artístico".

En este sentido, Val ha remarcado que "para Paiporta es de suma importancia contar con un pintor de su talla, miembro del Grupo Parpalló, y referente del arte contemporáneo valenciano". ·Su talento y su trayectoria proyectan el nombre de nuestro municipio más allá de nuestras fronteras, y siempre tendrá en su pueblo su casa", subraya.

Salvador Montesa nace en la localidad de Paiporta en el año 1932 y su formación práctica se inicia en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, donde adquiere sus primeras nociones artísticas y asienta el que más tarde sería su lenguaje artístico, especialmente en pintura y grabado.

FRANCIA, ALEMANIA Y SUECIA

Entre 1952 y 1953 se muda a Madrid, donde perfecciona su técnica y los conocimientos adquiridos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, influido en parte por artistas de estilo cubista como Benjamín Palencia, Rafael Zabaleta o Pancho Cossío. Un acercamiento hacia la abstracción que se intensifica en las distintas estancias que realiza en Francia, Alemania y Suecia, y sobre la que se fundamenta su obra a partir de 1956.

En ese año funda el Grupo Parpalló en València junto con otros artistas contemporáneos, y cuyas inquietudes sientan las bases de aquella vanguardia artística que adapta los principios de practicidad, sencillez y funcionalidad, propios de la Escuela Bauhaus.

A lo largo de su trayectoria artística, Montesa ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos a su obra, como el Premio Ciudad de Valencia de pintura en 1951 -1952 o la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural en 2018.