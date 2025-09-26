Salvador Navarro dejará la vicepresidencia de la CEOE

Archivo - El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, posa para Europa Press, a 25 de julio de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, renuncia no solo a revalidar este cargo sino también a su puesto en la vicepresidencia de la CEOE, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar Europa Press.

No obstante, Salvador Navarro mantendrá la presidencia de la Comisión de Relaciones con Las Cortes y el Senado de la CEOE, han explicado fuentes de la patronal.

Navarro abandonará la vicepresidencia de la CEOE tras las elecciones en la CEV y, a partir de ese momento, será el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien nombre a un nuevo vicepresidente.

Este anuncio llega tres días después de que Salvador Navarro anunciase que da "un paso a un lado" y no optará finalmente a la reelección al frente de la patronal autonómica en el proceso electoral.

El presidente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, confirmó ese día a través de una declaración institucional que presentaría su candidatura a presidir la CEV.

Lafuente, en una rueda de prensa este viernes, ha explicado que quiere adaptar la organización "a los nuevos tiempos" desde "el mayor consenso posible" y ha asegurado que la suya sería una presidencia "coral".

En su intervención, Lafuente ha elogiado el trabajo de Navarro en la CEOE. "Yo creo que es muy bueno para la Comunitat Valenciana, pues está haciendo un papel importante. Aquí no se trata de a rey muerto, rey puesto. Salvador Navarro lo está haciendo muy bien. Yo necesito a Salvador Navarro en la CEOE".