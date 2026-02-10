Salvamento Marítimo auxilia a 1.487 personas en la Comunitat en 2025, un 11% menos que el año anterior

Archivo - Salvamento Marítimo coordinó en Asturias el rescate de 275 personas en 2025, un 32% más que el año anterior - ALBERTO ESPADA - Archivo

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo ubicados en la Comunitat Valenciana --Valencia y Castellón--, que dependen del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante, coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 1.487 personas, lo que supone un 11% menos que el año anterior, en las 871 actuaciones marítimas atendidas, según ha informado el organismo en un comunicado.

En 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 416 embarcaciones de recreo, 49 buques mercantes y 19 pesqueros. Así mismo, el Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Valencia controló 3.532 buques en las entradas y salidas de puerto y desde el CCS en Castellón se controlaron 2.775 buques.

Por otro lado, Salvamento Marítimo ha coordinado la búsqueda de 26 embarcaciones irregulares y ha rescatado a 223 personas --un 22% menos respecto al año anterior-- en aguas de responsabilidad de búsqueda y salvamento en esta zona.

En toda España, Salvamento Marítimo coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 41.387 personas --una media de 113 al día-- en las 7.347 actuaciones marítimas atendidas en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento española a lo largo de 2025. Este es el balance anual de esta Sociedad, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante.

Por otro lado, Salvamento ha coordinado la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y ha rescatado a 13.952 personas --un 42% menos respecto al año anterior--.

Así mismo, en 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros. Por otra parte, el número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, asciende a 154.353 buques.

Por otro lado, 154.030 buques han sido controlados en las entradas y salidas de buques en los puertos en los que Salvamento Marítimo realiza esta labor.

Por último, durante 2025, Salvamento Marítimo ha vigilado con sus aviones y satélites más de 226 millones de km2 de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional. También se atendieron 394 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.