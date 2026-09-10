Sánchez defiende la inversión del Gobierno en ciencia y cree que el "verdadero despilfarro" sería renunciar a ello

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space, este jueves en Elche (Alicante) - Víctor Fernández - Europa Press

ELCHE (ALICANTE), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la inversión del Ejecutivo en ciencia y ha criticado a quienes rechazan destinar fondos públicos a proyectos de este ámbito, de investigación y de tecnología. En este sentido, considera que el "verdadero despilfarro" sería renunciar a ello.

Así se ha expresado este jueves en Elche (Alicante), durante una intervención pública por su visita a las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space, que ha presentado públicamente Miura 9 como una "evolución" de sus lanzadores para que España "lidere" el acceso europeo al espacio.

El jefe del Ejecutivo, que ha recorrido las instalaciones acompañado de autoridades como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y responsables de la empresa, ha subrayado que en los últimos ocho años se ha aumentado la inversión estatal en I+D en un 60 por ciento.

Sánchez ha abogado por "culminar" el final de lo que ha denominado la "gran" década de transformación para España y Europa. Cree que desarrollar tecnología y producir desde el país beneficia al proyecto "común" que es Europa.

El máximo representante del Gobierno español ha incidido en que el espacio no es solo ciencia, sino también comunicaciones, seguridad, actividad económica y "autonomía estratégica", al tiempo que ha puesto en valor el papel de la Agencia Espacial Española (AEE) y de empresas como PLD Space, cuya "ambición" ha definido como "muy sana".

En la misma línea, Sánchez ha remarcado que España ha duplicado su aportación a la Agencia Espacial Europea (ESA) y que la administración central ha destinado más de 170 millones de euros a la compañía ilicitana. Además, se ha referido al papel de los fondos Next Generation y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).