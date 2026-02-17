Sánchez llama a no dar "ni un paso atrás" contra la violencia machista tras el crimen de Benicàssim

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la unidad, a la firmeza y a no dar "ni un paso atrás" contra la violencia machista tras el último caso ocurrido este pasado lunes en Benicàssim (Castellón), donde una mujer falleció tras ser apuñalada por su expareja en el centro de salud en el que trabajaba como enfermera.

Tras trasladar todo su cariño para la familia y amigos de la mujer asesinada, Sánchez ha proclamado: "Con unidad, firmeza y sin dar ni un paso atrás. Solo así podremos poner freno a esta violencia estructural contra las mujeres. No descansaremos hasta conseguirlo", ha escrito en redes sociales junto al lema '#NiUnaMenos'.

El crimen sucedió este pasado lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima como enfermera. El hombre supuestamente propinó varias puñaladas a su expareja, que resultó herida crítica y finalmente falleció tras el traslado al hospital, mientras él fue arrestado y pasará a disposición judicial este próximo miércoles.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un caso de violencia de género, lo que eleva a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.350 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. No había denuncias previas ni la víctima ni su expareja estaban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGen).

El Ayuntamiento de Benicàssim ha decretado dos días de luto oficial y ha celebrado esta mediodía un minuto de silencio, al igual que otras instituciones valencianas.