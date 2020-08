Sancionada en Albal por no guardar cuarentena mientras esperaba el resultado de la PCR, que fue positiva

VALÈNCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido sancionada en el municipio valenciano de Albal por no guardar la preceptiva cuarentena y seguir yendo a trabajar mientras esperaba el resultado de la prueba PCR, que resultó finalmente positiva.

Así lo ha dado a conocer el alcalde, Ramón Marí, que ha grabado un vídeo para trasladar su preocupación ante los brotes que han aparecido en la población en los últimos días y pedir a los vecinos responsabilidad porque "el virus no se ha ido".

"Quiero contaros un hecho grave que se ha dado en nuestro pueblo --relata--. La semana pasada una vecina acudió al centro de salud con síntomas de coronavirus, le realizaron la prueba PCR y se fue a su casa. Hasta la obtención de los resultados, los facultativos le advirtieron de que tenía que guardar cuarentena, lo que asumió firmando el documento de Sanidad".

No obstante, continúa el primer edil, la mujer "hizo caso omiso y ha estado acudiendo a trabajar normalmente" y "el día 21 el centro sanitario intentó comunicarle el resultado positivo pero no estaba en casa". La Policía Local fue advertida y se personó en la vivienda, donde estaba con su hija, pero no con su marido, que había salido a comprar.

"Nuestra respuesta ha sido contundente y hemos sancionado a la mujer, además de advertir a las personas que han podido estar en contacto con esta familia. Esta actitud irresponsable que atenta contra la salud pública, contra la salud de todos, comporta una multa ejemplarizante que oscilará entre los 3.000 y los 600.000 euros", ha recalcado.

Según ha incidido Ramón Marí, en Albal están siendo "muy duros con las personas que incumplen las normas sanitarias". La Policía Local está velando por el uso de la mascarilla, se ha vuelto a prohibir la entrada de familiares a la residencia municipal de mayores "con toda la pena del mundo", se ha continuado con la desinfección del municipio con maquinaria propia y personal municipal y se dotará a todos los colegios de gel hidroalcohólico y termómetros.

"Responsabilidad, por favor. El virus no se ha ido y, como alertan las autoridades sanitarias, la cosa no pinta bien", ha concluido.