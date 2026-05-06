Sandra Monfort presenta 'Terra de Guapes', un viaje que redefine la cultura popular valenciana

'Terra De Guapes', Nuevo Espectáculo De Sandra Monfort - GVA

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

'Terra de Guapes' es la apuesta más personal y ambiciosa de la artista de Pedreguer Sandra Monfort, un viaje emotivo que redefine la cultura popular valenciana desde una mirada contemporánea y respetuosa y que el Institut Valencià Cultura y la Diputació de València presentan en el Teatre Principal de València el sábado 16 de mayo a las 19.00 horas, con entrada libre por invitación.

A través de cuatro actos, se enseña una puesta en escena que combina música en directo y performance para trazar un mapa simbólico por géneros y tradiciones valencianas, como las malagueñas, los 'cants de batre', la Muixeranga d'Algemesí, los bailes de velatorio o el Misteri d'Elx, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La génesis de este proyecto de espectáculo se remonta a la década de obsesión de Sandra Monfort por la Fonoteca de Materiales de la Generalitat. Este archivo, impulsado en 1984, recoge más de 900 grabaciones de casete hechas por escolares que preguntaban a sus abuelos por las canciones de su juventud. En este contexto, la artista ha querido volver al inicio de sus referentes y transformarlos en una ofrenda de belleza hacia su cultura.

En 'Terra de guapes', Sandra Monfort se acompaña por los músicos Efrén López, Andrés Belmonte, Amanda Monfort y Jordi Ortolà y los bailarines Julia Cambra y Carlos Fustel. El espectáculo es una producción de la empresa valenciana Pro21 Cultural, cuyas entradas se han agotado en menos de una hora.

La artista valenciana llega al Teatre Principal consolidada como "una de las voces más relevantes" de la música de raíz actual. Su bagaje incluye el paso por la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), además de ser una de las fundadora de grupos referentes como Marala y Xaluq. Ha trabajado con artistas como Amaia, La Fúmiga, Zoo, Pep Gimeno 'Botifarra', Lluís Homar, Ernesto Artillo y la bailarina de Alcoi, Sol Picó, y ha sido galardonada con premios como Carles Santos, Enderrock, Ovidi Montllor y unánimemente elogiada por la crítica estatal.