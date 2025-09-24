Sandra Val invita a "repensar la experiencia del tiempo" en una muestra creada para el Museo González Martí

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' presenta la exposición 'Sandra Val. La erótica del tiempo' - ANDRES ARRANZ

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' de València inaugura una exposición de Sandra Val concebida específicamente para las salas de este centro y que invita al público a "repensar la experiencia del tiempo desde una mirada simbólica, ritual y corporal".

La muestra, bautiuzada 'Sandra Val. La erótica del tiempo', se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero de 2026 y está comisariada por Julieta de Haro.

La instalación propone una interpretación de la experiencia del tiempo desde una mirada simbólica, ritual y corporal. Lejos de entenderlo como una medida objetiva, el tiempo se plantea como una "sustancia viva que atraviesa los cuerpos, los objetos y los espacios", explican responsables del museo en un comunicado.

A través de materiales como la porcelana, el vidrio, el metal o el textil, la artista Sandra Val entrelaza en este proyecto expositivo lo arquetípico y lo contemporáneo, lo tangible y lo invisible, lo espiritual y lo tecnológico.

La muestra propone así una "experiencia inmersiva" que acerca al espectador a imaginar otras formas de habitar el mundo.

UTOPÍA Y ATEMPORALIDAD

El trabajo de Sandra Val (Tarragona, 1979) se centra en crear imaginarios que exploran la utopía y la atemporalidad mediante la conexión entre tradición, presente y futuro. A través de materiales como porcelana, vidrio, metal o textil, genera obras que son instalaciones con gran carga simbólica.

Su obra se ha mostrado en espacios como el Museo Barjola, La Neomudéjar o el Gyeonggi Museum of Contemporary Ceramic Art, además de ferias como Estampa y ARCO. Ha recibido reconocimientos como la Mención de Honor en la Bienal Internacional de Cerámica de Corea (2021) y el premio Habitar el camino del Consorci de Museus (2023).

Por su parte, la trayectoria profesional de Julieta de Haro está centrada en la gestión cultural de arte contemporáneo. Es comisaria independiente y directora artística de CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid desde 2024.

Tiene amplia experiencia en la dirección y coordinación de proyectos culturales en instituciones como el CAAM, Tabacalera o Matadero Madrid y es fundadora del espacio El Tercero de Velázquez. Su labor se centra en la internacionalización y profesionalización del sector artístico, la gestión de residencias y la producción de exposiciones en España y en el extranjero.