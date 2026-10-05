Sanidad ampliará el Centro de Salud de Aldaia con nuevas consultas y medidas de protección frente a inundaciones

Gómez en el Centro de Salud de Aldaia - GVA

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ampliará el Centro de Salud de Aldaia (Valencia) con nuevas consultas y medidas de protección frente a inundaciones, según ha indicado el titular de este departamento, Marciano Gómez, durnate su visita al centro.

Gómez ha conocido en Aldaia el proyecto de ampliación y reforma del centro, licitado por 118.812,92 euros, que permitirá incorporar cuatro nuevas consultas: dos de Pediatría y dos de Medicina de Familia. Además, se ampliará una consulta ya existente y se reorganizarán otros espacios asistenciales.

El conseller ha explicado que esta ampliación responde a un estudio "minucioso" del plan funcional del centro, que permitió identificar las necesidades asistenciales tras las inundaciones de 2024. "Lo que necesitaba este centro de salud era una ampliación de dos consultas más de Pediatría, más dos consultas más de Medicina Familiar y Comunitaria", ha señalado.

Gómez ha destacado que la mejora de las instalaciones se suma al refuerzo de personal realizado desde el paso del Departamento de Salud de Manises a la gestión directa. "Hemos contratado a cinco facultativos más", ha afirmado. Asimismo, ha indicado que el número de tarjetas sanitarias asignadas por médico en el centro se sitúa por debajo de las 1.500.

Con esta actuación, el Centro de Salud de Aldaia pasará a disponer de 43 consultas, "con espacios más cómodos y accesibles para pacientes y profesionales", ha dicho.

"La Conselleria continúa así con la mejora de las infraestructuras y la capacidad asistencial de Atención Primaria en la zona básica de salud de Aldaia, que atiende a 36.730 personas, de las que 29.291 corresponden al Centro de Salud de Aldaia y 7.439 al del Barrio del Cristo", han recordado desde la Generalitat.

PROTECCIÓN FRENTE A POSIBLES RIADAS

Sanidad destina, además, 197.996 euros a la instalación de barreras antiinundación en siete puntos de acceso del Centro de Salud y del Centro de Especialidades de Aldaia.

Estos sistemas de protección permanente permitirán minimizar el impacto de episodios de lluvias torrenciales y posibles inundaciones, con el objetivo de preservar la continuidad de la asistencia sanitaria. Todos los elementos contarán con resistencia a inundaciones certificada. "Queremos aprender, queremos resolver los problemas, queremos anticiparnos a los problemas", ha manifestado Gómez al referirse a estas medidas de protección frente a episodios como el vivido en 2024.

Esta actuación cuenta con financiación de fondos europeos y de la Generalitat, a través de Restore/Endavant, destinados a la recuperación frente a los daños provocados por desastres naturales.

OTRAS ACTUACIONES

A estas actuaciones se suman otras mejoras realizadas o previstas en las instalaciones sanitarias del municipio. Entre ellas se encuentra la instalación de puertas automáticas en el Centro de Salud de Aldaia, con una inversión de 25.065 euros, financiada con fondos del Ministerio de Sanidad destinados al refuerzo de la Atención Primaria, han informado desde el Consell.

Asimismo, la Conselleria de Sanidad ha destinado 220.220,60 euros a la renovación del equipo de Radiología del Centro de Especialidades de Aldaia, una actuación cuya ejecución está programada para este mes de octubre. Este centro contará también con puertas automáticas.

En el Centro de Salud de Aldaia Barrio del Cristo está prevista la renovación de los ascensores, que estarán operativos en 2027, y la habilitación de una nueva consulta de Pediatría. Las mejoras de accesibilidad forman parte de las actuaciones que la Conselleria desarrollará entre 2026 y 2027 en ocho centros de salud del Departamento de Salud de Manises.

Estas intervenciones se suman a la inversión de casi un millón de euros realizada en los centros sanitarios de Aldaia tras la dana. El Centro de Especialidades recuperó todos sus servicios en mayo de 2025 y el Centro de Salud en junio de ese mismo año. "Queremos seguir avanzando en la mejora de los centros de salud, en los centros de especialidades y en los hospitales", ha subrayado Marciano Gómez.