Sanidad aumentará los vigilantes, disminuirá citas y pondrá arco detector para reabrir el centro de La Coma

Archivo - Fonendoscopio médico. - UGT - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha realizado un cambio organizativo "integral" para garantizar la seguridad de profesionales y pacientes en el Centro de Salud de La Coma, en Paterna (Valencia), para restablecer la actividad asistencial "con las mejores condiciones". Para ello, incrementará de dos a tres los vigilantes de seguridad, ordenará las agendas para disminuir citas simultáneas y ajustar los tramos horarios y realizará una gestión de colas controladas con acceso único regulado, entre otras medidas.

Varias agresiones a sanitarios fuera del centro obligaron en noviembre a la Conselleria de Sanidad a cerrar de forma "transitoria" los servicios de Pediatría y de Medicina Familiar y Comunitaria de La Coma, hasta tener "una solución estructural" que garantice la seguridad de personal y pacientes. Hasta entonces, esta atención se ha derivado al Centro de Salud Clot de Joan mientras que en La Coma han seguido abiertas las unidades de Salud Mental y Conductas Adictivas.

El subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Joaquín Andani, se ha reunido este viernes con el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, al que ha trasladado las medidas implementadas por parte de la Conselleria de Sanidad para garantizar la seguridad de profesionales, pacientes y acompañantes y restablecer la actividad asistencial "con las mejores condiciones" en el centro de salud, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En la reunión, a la que ha asistido también los directores generales de Atención Primaria y de Personal de la Conselleria de Sanidad, Carlos Momparler y Amparo Pinazo, respectivamente, así como representantes del Ayuntamiento de Paterna y de la Policía Autonómica, Local y Nacional, Andani ha explicado que estas iniciativas "conllevan un cambio organizativo integral".

Entre estas medidas, ha destacado el refuerzo del dispositivo de seguridad privada, medidas organizativas internas del centro, así como circuitos de atención domiciliaria y un sistema de registro y análisis de incidencias.

De esta manera, la Conselleria de Sanidad incrementará de dos a tres los vigilantes de seguridad en el centro, incorporando así un vigilante itinerante de rondas exteriores, y reforzará el control de accesos con escáner de seguridad y arco detector.

En cuanto a las medidas organizativas internas, con el fin de garantizar un adecuado control de accesos y evitar la aglomeración de pacientes en las salas de espera, se va a proceder a ordenar las agendas del equipo profesional para disminuir citas simultáneas y ajustar los tramos horarios. Además, habrá una gestión de colas controladas y un acceso único regulado, con aforo máximo legal y prioridad a urgencias vitales.

Durante la reunión, el subsecretario ha destacado "el esfuerzo y el trabajo constante" por parte de la Conselleria de Sanidad para adoptar las medidas necesarias y poder restablecer "con la máxima garantía y seguridad" la correcta actividad asistencial del centro de salud de la Coma.

SEGURIDAD EXTERIOR

En este sentido, teniendo en cuenta que se trata de un tema de seguridad ciudadana, ha trasladado también las solicitudes concretas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poner en marcha simultáneamente el "necesario dispositivo de seguridad exterior del centro".