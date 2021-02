Sanidad avala la vacunación del exlíder de CCOO PV que figuraba en lista como personal en activo y liberado sindical

El Departamento de Salud de León subraya que los liberados sindicales "no pueden ser discriminados" en el proceso y no le está investigando

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud de Alicante-Hospital General al que pertenece el ex secretario general de CCOO PV, Arturo León, dimitido tras la polémica generada a raíz de su vacunación contra la Covid-19, ha confirmado en un escrito que el exlíder sindical "constaba en los listados de personal" elaborados por el propio departamento el 22/12/2020 y el 9/01/2021, en la categoría de Técnico Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales estatutario fijo.

Como trabajador con contrato en CIRO activo, Arturo León estaba incluido en las listas para vacunarse, subraya el escrito del departamento de Salud. Y deja claro que "los liberados sindicales (artículo doce de la Ley Orgánica de Libertad Sindical) no pueden sufrir ninguna discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, por lo tanto, en los listados de personal aparecen con la categoría y relación jurídica que les corresponde".

Asimismo, el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "no consta" en el Departamento de Alicante-Hospital ningún expediente de investigación al respecto.

El Departamento de Salud da así respuesta a la carta que el propio Arturo León envió a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el pasado 17 de febrero, una vez ya había dimitido, para solicitarle que ante el "gran revuelo mediático" que había generado su vacunación y ante las noticias de que Conselleria investigaría los hechos, "una vez concluida la investigación" se le trasladara el resultado de la misma.

"Entenderá que la situación que me ha tocado vivir ha sido y es muy dura para mí y para mis seres queridos y, por tanto, es imprescindible que se clarifique mi conducta", concluía la misiva del exlíder sindical.

LA DIMISIÓN

Arturo León presentó su renuncia el pasado 10 de febrero ante el Consejo Confederal, a raíz del "impacto" que su vacunación contra la Covid-19 tuvo en los medios y en la propia organización sindical. Fue una decisión "voluntaria" pero también "dolorosa e injusta en lo personal", dijo, con la finalidad de "preservar la buena reputación del sindicato" y proteger su familia.

León ha defendido en todo momento que se había vacunado "legalmente, sin hacer ninguna irregularidad y bajo parámetros éticos" y ha aseguraba: "No me he colado, no he medrado".

El ex secretario general de CCOO PV, que se vacunó después de haber solicitado su reincorporación parcial, un día a la semana, a su puesto como técnico en prevención de riesgos laborales en el Hospital de Alicante, aseguró ya entonces que su vacunación fue como personal en activo en un centro hospitalario, "no es una situación equiparable en absoluto a otras que se han publicado recientemente", remarcó.

León defendió que siempre ha tenido "un comportamiento honesto" y que su vacunación se hizo "conforme a la estrategia del Ministerio de Sanidad siguiendo en todo momento las instrucciones de la Conselleria de Sanidad y la organización de los Departamentos de Salud es la que determina el orden de vacunas".

Respecto a otros casos de personas vacunadas envueltos en la polémica, León manifestó que "las personas con proyección pública debemos dar ejemplo" y aunque defendió la "dignidad" de lo que había hecho decidió "dimitir para preservar el buen nombre de la organización que represento. Y cada cual que haga lo que considere", añadió.

En su despedida, Arturo León quiso también expresar su "orgullo" por haber ostentado la secretaría general de CCOO PV "con la mayor dignidad posible".