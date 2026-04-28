Sanidad convoca la Mesa Sectorial para iniciar la negociación sobre la implantación de las 35 horas

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VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha convocado para el 4 de mayo la Mesa Sectorial para iniciar la negociación sobre la implantación de las 35 horas en el ámbito sanitario de la Comunitat Valenciana, como principal punto del orden del día, y una vez se ha alcanzado un acuerdo al respecto en el marco de la Mesa General, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Generalitat informó el pasado 24 de abril, tras la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, del inicio de las negociaciones en las mesas sectoriales para la futura implantación de la jornada de 35 horas en laa Administración valenciana con la idea de que se comience a implantarse a partir del 1 de enero de 2027.

Al respecto, la Conselleria de Sanidad explica que, muestra de ese "compromiso inequívoco", tras este anuncio "se ha procedido, prácticamente de manera inmediata, a la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad para el próximo 4 de mayo" ya que durante esta legislatura "siempre ha sostenido la voluntad de llevar a cabo la negociación una vez hubiera un acuerdo al respecto en el marco de la Mesa General".

El objetivo es comenzar el proceso de negociación con los representantes de las organizaciones sindicales para que la jornada laboral de 35 horas se comience a implantar a partir del 1 de enero de 2027, "según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos".

La implantación de la jornada de 35 horas en el sistema sanitario valenciano "ha de estar garantizada con el correspondiente soporte presupuestario". De otro modo, advierte, "no sería posible llevarla a cabo tal y como ocurrió con la promesa imposible de ejecutar del anterior Consell, motivo por el que la Abogacía de la Generalitat declaró nulo aquel acuerdo".