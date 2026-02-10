Sanidad creará en el hospital de Xàtiva la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil más grande de la Comunitat Valenciana

Gómez en su visita al Hospital Lluis Alcanyís de Xàtiva - GVA

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este martes la creación de una nueva Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia), que será la más grande de toda la Comunitat Valenciana.

Se trata de una nueva unidad para la atención de la salud mental de niños y adolescentes que sustituirá a la actual y contará con un espacio "más amplio, lo que permitirá ampliar las consultas y el número de profesionales para ofrecer una mejor atención a los pacientes", ha subrayado el conseller. En concreto, se va a ubicar en la actual planta baja de la antigua lavandería del centro y está previsto que el proyecto de obra se licite este año, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Gómez ha explicado que esta nueva unidad contará con una superficie de 575 metros cuadrados y dispondrá de un presupuesto superior a 1,5 millones de euros. La actuación permitirá mejorar "de forma sustancial" la atención a niños y adolescentes de este departamento de salud, al reforzar la atención temprana y especializada.

Esta ampliación del espacio va a permitir aumentar el número de profesionales de manera que la nueva unidad contará con dos psiquiatras en lugar de uno, tres psicólogos clínicos en lugar de dos, así como una enfermera, un trabajador social, un administrativo y un terapeuta ocupacional. El espacio se distribuirá en 10 despachos de unos 12 m2, una sala de espera, una sala polivalente de 40 m2, una sala de juego de unos 25 m2, aseos, almacén y un jardín exterior.

El conseller ha asegurado que el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent "va a convertirse en un referente en la atención a la salud mental de la infancia y la adolescencia, después del abandono que durante años sufrieron las comarcas de la Costera y la Vall d'Albaida con el anterior equipo de gobierno".

CIFRAS

Según la Generalitat, las cifras correspondientes al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025 confirman una mejora en el acceso a la atención en salud mental en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent. En concreto, la demora media para las primeras consultas de psiquiatría se ha reducido un 67%, al pasar de 69 días en junio a 23 en diciembre de 2025.

En el mismo periodo, el número de personas que estaban pendientes de ser atendidas ha descendido de 1.147 a 802 pacientes. En la actualidad, el 98% de las personas derivadas para tratamiento en salud mental son atendidas antes de 30 días desde la interconsulta.

El conseller ha destacado que estos resultados "están directamente relacionados con el refuerzo sin precedentes de los recursos humanos en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent". En el último año, la plantilla de salud mental ha crecido un 54%, con un incremento del 23% en el número de psiquiatras, del 55% en psicólogos y del 60% en profesionales de enfermería en salud mental, "un crecimiento histórico que supera ampliamente el acumulado en las dos últimas décadas", ha afirmado Gómez.

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

En cuanto a mejora de las infraestructuras, la Conselleria ha realizado una inversión de casi cuatro millones de euros en obras y mejora de equipamiento en el departamento de salud Xàtiva-Ontinyent durante el 2025. Del total, tres millones de euros se han destinado a mejoras en Atención Especializada y unos 800.000 euros para obras y adquisición de equipamiento en Atención Primaria.

Así, en el hospital se han adquirido 15 ecógrafos de última generación. En concreto, se ha dotado a los servicios de Medicina Interna, Traumatología, Rehabilitación, Radiología y Ginecología de dos ecógrafos; en los servicios de Endocrinología, Unidad del Dolor y Cardiología un ecógrafo; y tres de estos equipos han sido ubicados en el servicio de Urgencias generales.

Del mismo modo, se ha realizado una inversión de más de 356.000 euros para la adquisición de un nuevo mamógrafo de última generación y casi 145.000 euros para llevar a cabo las obras de adecuación de la sala de Radiología para la instalación del nuevo equipo.

NUEVO CENTRO DE SALUD LA MURTA

En cuanto a las infraestructuras, la Conselleria ha realizado una modificación del proyecto de construcción del nuevo centro de salud La Murta para aumentar un 43% la superficie asistencial respecto al proyecto inicial. De esta manera, el nuevo centro contará con una superficie de casi 3.000 m2 frente a los 1.974 m2 planteados, lo que permitirá un aumento de los recursos asistenciales.

Así, para la puesta en marcha de este centro está prevista una inversión de 7,5 millones de euros, que permitirán la construcción de un nuevo edificio de tres plantas. Dicho espacio acogerá las distintas áreas asistenciales que incluirá Medicina de Familia, Enfermería, Extracciones y Tratamientos, Rehabilitación, Trabajo social, Unidad de Conductas Adictivas, Área Administrativa y servicios generales.