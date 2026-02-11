Sanidad da un nuevo paso para ampliar el parking del Hospital La Ribera: publica la expropiación de terrenos de Alzira

Terrenos para la ampliación del parking del Hospital de La Ribera - GVA

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad ha dado un paso "importante" en el 'Proyecto de Ampliación del aparcamiento del Hospital Universitario de La Ribera' con la publicación hoy, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), del anuncio que somete a información pública el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para esta actuación.

La resolución abre un periodo de información pública de un mes para la presentación de alegaciones por parte de los propietarios, "un trámite imprescindible para completar el proceso de expropiación y disponer de los terrenos destinados a la ampliación del aparcamiento", han informado desde la conselleria.

Este nuevo trámite ha sido posible por el acuerdo de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alzira. Una vez finalice el periodo de información pública de un mes y se resuelvan las posibles alegaciones, la Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras, como beneficiaria de la expropiación, podrá disponer de los terrenos necesarios para iniciar el siguiente paso del proyecto, la licitación de la redacción del proyecto constructivo y de la dirección de obra de la futura ampliación del aparcamiento.

La Conselleria de Sanidad asumirá el coste de la expropiación, así como la redacción del proyecto y la ejecución de la ampliación del parking, "una infraestructura muy demandada por profesionales, usuarios y pacientes del Hospital de la Ribera y destinada a mejorar la accesibilidad al hospital", han apuntado las mismas fuentes.

Con este trámite, la Conselleria de Sanidad "da un nuevo paso en la ejecución de una actuación estratégica para mejorar los accesos y la capacidad de estacionamiento del Hospital de La Ribera, respondiendo a una reivindicación histórica de profesionales, pacientes y ciudadanía del área sanitaria", han agregado.

La ampliación del parking del Hospital de la Ribera prevé una actuación sobre una superficie potencial de 32.820 metros cuadrados de suelo no urbanizable, situada junto a la zona de Urgencias del hospital.