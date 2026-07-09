Sanidad decreta riesgo naranja por calor en siete comarcas de Castellón y cinco de Alicante

Una persona se refugia del sol con un paraguas - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha decretado el riesgo medio/naranja por calor en siete comarcas de Cartellón y otras cinco de Alicante, después de varios días consecutivos en los que buena parte del territorio de la Comunitat Valenciana, hasta 25 comarcas incluidas algunas de la provincia de Valencia, han estado en riesgo alto/rojo, según ha informado en sus redes sociales.

Sanidad ha estimado este nivel de riesgo en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, conforme a las predicciones disponibles.

En Castellón, la situación afecta a las comarcas del Alto Mijares; Alto Palancia, la Plana Baixa; els Ports; l'Alcalatén; Alt y Baix Maestrat, mientras que en Alicante a la Vega Baja; Baix Vinalopó; Vinalopó Mijtà; la Marina Baixa y l'Alacantí. En Valencia no hay ninguna con este riesgo.