Sanidad designa al Peset centro de referencia para regenerar el cartílago en rodilla y tobillo

Personal del Hospital Doctor Peset - GVA

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Doctor Peset (València) ha sido designado por la Conselleria de Sanidad como Unidad de Referencia para el Tratamiento mediante Trasplante Autólogo de Condrocitos, una de las técnicas más avanzadas de medicina regenerativa para reparar determinadas lesiones del cartílago en rodilla y tobillo.

Esta acreditación, ha explicado la Generalitat en un comunicado, supone el reconocimiento a "más de 20 años de experiencia del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Doctor Peset en la práctica de esta técnica que utiliza las propias células del paciente para regenerar el cartílago cuando está dañado".

El centro valenciano, que se convierte en "referencia para toda la Comunitat Valenciana", es el único hospital público de España que realiza el trasplante autólogo de condrocitos y el que "más experiencia acumula" en su uso para lesiones de tobillo.

"Hemos realizado más de 200 trasplantes autólogos de condrocitos en gente joven y activa con lesiones condrales y osteocondrales en rodilla (cóndilo femoral y rótula) y tobillo", ha señalado el jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Doctor Peset, José Luis Rodrigo.

Y ha agregado. "La mitad de estos trasplantes se han realizado con una técnica nueva de cultivo expandido que es más efectiva, el reconocimiento como centro de referencia añade una marca de calidad a todo nuestro esfuerzo".

Los condrocitos son las células responsables de fabricar y mantener el cartílago resistente, elástico y capaz de soportar la presión y los miles de movimientos que ejercemos al caminar, correr o saltar cada día. El cartílago es un tejido liso que recubre los extremos de articulaciones como rodillas, tobillos y caderas y actúa como un amortiguador natural, al reducir la fricción entre los huesos.

Cuando una lesión, ya sea provocada por un traumatismo deportivo, una caída, un accidente o una enfermedad, destruye parte del cartílago, desaparecen también muchos condrocitos que el organismo apenas puede reemplazar de forma natural. Esto hace que la lesión persista y produzca dolor, inflamación y pérdida de movilidad.

"En estos casos, recurrimos al trasplante autólogo de condrocitos para ayudar a regenerar ese cartílago dañado y evitar consecuencias más graves en un futuro, ya que estas lesiones pueden favorecer el desarrollo precoz de artrosis en gente joven y activa y precisar la colocación de prótesis", ha asegurado el doctor Rodrigo.

Esta técnica se utiliza en pacientes con lesiones localizadas en el cartílago (lesión condral) o que afectan al cartílago y al hueso situado debajo de él (lesión osteocondral), especialmente jóvenes o de mediana edad, físicamente activos y sin una artrosis avanzada. También hay que considerar el tamaño de la lesión y su localización.

CIRUGÍA EN DOS TIEMPOS

El trasplante autólogo de condrocitos se realiza en dos fases. En una primera intervención, y mediante cirugía poco invasiva ambulatoria, se extraen pequeñas muestras de cartílago sano de zonas de la articulación que no soporten carga y cuya extracción no comprometa el funcionamiento articular.

Esas muestras se colocan en un medio de cultivo celular que se envía a un laboratorio especializado donde los condrocitos se aíslan y se multiplican durante tres semanas hasta obtener millones de células.

Una vez se dispone de esos condrocitos sanos cultivados, se realiza la segunda fase en la que los condrocitos se colocan en una membrana biológica del tamaño de la lesión a tratar y se pegan a la lesión con fibrina para favorecer que las células se adhieran y empiecen a formar nuevo tejido cartilaginoso sin que haya cicatrices internas. En esta segunda intervención, el paciente debe permanecer hospitalizado 24 horas.

Tal y como ha explicado el doctor Rodrigo, "como utilizamos células del propio paciente (autólogo) se reduce de forma importante el riesgo de rechazo inmunológico del trasplante". "El objetivo es que, con el tiempo y un programa de rehabilitación adecuado, los condrocitos que hemos implantado produzcan un cartílago lo más parecido posible al original y ayuden a recuperar la función de la articulación", ha subrayado.