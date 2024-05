Sanidad garantiza que no perdonará "ni un euro" a las concesiones sanitarias e insiste en "sentarse a liquidar"

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha garantizado que la Generalitat no va a perdonar ni condonar "ni un euro" a las empresas concesionarias de los hospitales valencianos y ha apuntado que el objetivo de su departamento es "sentarse" con las compañías para "intentar liquidar", aunque, en cualquier caso, ha recalcado que las decisiones de su departamento tendrán el aval de la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalitat.

"Es lo que vamos a hacer y, de hecho, lo estamos haciendo ya", ha asegurado Gómez, en declaraciones a los medios en el Hospital de Manises (Valencia), en una visita que ha realizado precisamente el día en que la Conselleria de Sanidad ha asumido la gestión directa de este departamento de salud, al finalizar el contrato de concesión.

De hecho, sobre la concesión administrativa de Manises, Marciano Gómez ha subrayado que desde el año 2011-2012 no se ha hecho "ninguna liquidación", por lo que ha considerado "sorprendente" que durante los ocho años de gobiernos del Botànic "no se hicieran movimientos reales y ahora estén con este tipo de cifras", en referencia a las críticas de Compromís, formación que acusó este lunes al Consell de haber "perdonado 46,7 millones de la deuda pendiente de la empresa con la Generalitat".

"Es un tema que me llama muchísimo la atención, porque la última vez que se hizo una liquidación real con Sanitas --concesionaria del Hospital de Manises-- fue el 5 de julio --de 2023--. Yo llegué el 20 de julio, con lo cual, evidentemente, yo no fui", ha expuesto. En este punto, ha garantizado que el Gobierno valenciano "no va a condonar ni a perdonar ni un euro que les corresponda a los valencianos", sino que va a "sentarse con las concesiones para intentar liquidar".

Por tanto, Gómez ha rechazado entrar en el "baile de cifras" con la oposición y ha recalcado que su equipo tomará las decisiones avaladas por la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalitat. "Ni el gobierno de Carlos Mazón ni la Conselleria de Sanidad van a perdonar ni un euro ni a esta concesión administrativa ni a la otra empresa que en este momento tiene concesiones", ha insistido, al tiempo que ha apuntado que su departamento está "en liquidaciones con ellos".

HOSPITAL DE VINALOPÓ

Preguntado por la concesión del Hospital de Vinalopó, la única área cuya gestión en este momento sigue siendo de gestión privada en la Comunitat Valenciana tras el paso de Manises a la pública, el conseller ha indicado que la postura de su departamento va a ser "la misma que ha tenido durante los nueve meses que llevamos en el gobierno": "Nosotros funcionamos sin ideología, sin ideas preconcebidas y basándonos en criterios de eficacia y eficiencia".

Al respecto, ha detallado que, en el caso de que "todos los indicadores" de actividad y calidad que mide la Conselleria se mantengan "tal y como están" en la actualidad, cuando son "bastante buenos", apostará por la prórroga de la concesión. "Los ciudadanos de Elche y el Vinalopó tienen que seguir beneficiándose de una sanidad que, en este momento, cumple con criterios de calidad", ha argumentado.

"No queremos hurtarle a la población algo que funciona, queremos la mejor sanidad y, si funciona bajo criterios de control, eficacia y eficiencia, así lo haremos", ha añadido Gómez, que ha reiterado que, en cualquier caso, la decisión estará "avalada con informes".

"MUCHOS IMPEDIMENTOS" EN LAS LIQUIDACIONES

Por otro lado, cuestionado por la situación de las liquidaciones de 2021 hasta 2024 a la empresa concesionaria de Manises, el conseller ha admitido que en esta cuestión ha habido "muchos impedimentos" y "altibajos" --"han ido a los juzgados, se han recurrido, le han quitado la razón a la Conselleria, aún así la consellera (Ana) Barceló dio unas cifras que no se correspondían a la nueva sentencia", en alusión a la titular de Sanidad con el Botànic-- pero ha garantizado que su departamento "no va a condonar nada". "No vamos a perdonar un duro a ninguna concesión ni a ninguna empresa", ha remarcado.

En esta línea, Gómez ha subrayado que, cuando la Conselleria realice las liquidaciones pendientes, lo hará "en función de lo que nos diga la Sindicatura de Cuentas y la Intervención". "Estableceremos las cifras que tengan que salir y, por supuesto, lo haremos público", ha detallado.

HOMOLOGACIÓN DE TRABAJADORES

Por otro lado, sobre la situación de los acuerdos con los comités de empresa para la equiparación y homologación del personal a extinguir, tras el alcanzado en marzo con el Hospital de Torrevieja, Gómez ha apuntado que los convenios colectivos de cada centro hospitalario son diferentes, por lo que, aunque tengan "el mismo régimen jurídico" de personal, las condiciones laborales son "distintas".

Pese a ello, ha defendido que el objetivo de la Conselleria de Sanidad, aunque sea "difícil", es "equiparar" y homologar todos los regímenes jurídicos de personal, "no solamente por beneficio de la gestión, sino sobre todo por beneficio de los propios trabajadores". De hecho, ha indicado que en este momento hay funcionarios, estatutarios, laborales y laborales a extinguir, situación que genera "ciertas discordancias, desavenencias y desigualdades".

"Vamos trabajando puntualmente con cada uno de los comités de empresa los requerimientos y las necesidades que tienen, pero vamos avanzando y en este momento tenemos cauces de comunicación que son bastante buenos", ha agregado.