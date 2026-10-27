Sanidad incorpora la vacuna frente al meningococo B a los 12 años para reforzar la protección de los adolescentes

Vacunación a un menor - GVA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad avanza en la prevención de las enfermedades infecciosas con la incorporación de la vacunación sistemática frente al meningococo B a los 12 años, con el objetivo de "reforzar la protección de los adolescentes frente a una infección poco frecuente, pero que puede evolucionar rápidamente y ocasionar consecuencias muy graves".

Así se ha establecido tras la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la resolución que actualiza el calendario de vacunaciones sistemáticas a lo largo de la vida, que entra en vigor este miércoles y cuya aplicación se desarrollará de acuerdo con los protocolos e instrucciones de la Dirección General de Salud Pública.

Hasta ahora, el calendario contemplaba la vacunación sistemática frente al meningococo B durante la primera infancia, con dosis a los 2, 4 y 12 meses. Con esta modificación, la protección se extiende a los 12 años, completando la estrategia de inmunización iniciada en los primeros meses de vida, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La enfermedad meningocócica invasiva es una infección bacteriana grave causada por 'Neisseria meningitidis', que puede manifestarse principalmente como meningitis o sepsis. Aunque su incidencia es "relativamente baja", constituye un "importante problema de salud pública por su gravedad y por la rapidez con la que puede evolucionar", destaca la Generalitat.

En determinadas ocasiones, una persona previamente sana puede desarrollar una infección potencialmente mortal en cuestión de horas. Además, algunas personas que sobreviven pueden presentar secuelas permanentes, como pérdida de audición, alteraciones neurológicas, lesiones cutáneas graves o amputaciones.

En España, el meningococo del serogrupo B continúa siendo el principal responsable de los casos de enfermedad meningocócica invasiva. Los datos de vigilancia epidemiológica correspondientes a 2025 muestran también su relevancia durante la adolescencia y la primera juventud.

La incorporación de esta vacuna a los 12 años responde a la necesidad de "reforzar la protección individual en una etapa de la vida en la que la inmunidad adquirida mediante la vacunación infantil puede haber disminuido con el paso del tiempo".

Los adolescentes que hayan recibido la vacunación frente al meningococo B durante la infancia recibirán una dosis de refuerzo a los 12 años, destinada a reforzar la protección adquirida previamente. Aquellos que no hayan recibido esta vacuna podrán iniciar la pauta de vacunación correspondiente, de acuerdo con las recomendaciones vigentes y la ficha técnica de la vacuna utilizada.

La vacunación frente al meningococo B se suma a la protección ya contemplada a los 12 años frente a los meningococos de los serogrupos A, C, W e Y, reforzando así la prevención frente a distintos serogrupos responsables de la enfermedad meningocócica invasiva.

VPH

La actualización del calendario incorpora otra medida "de especial relevancia" para la prevención de enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano (VPH). En este sentido, la Conselleria de Sanidad amplía la estrategia de vacunación hasta los 25 años, mediante la captación de los varones nacidos entre 2001 y 2010 y el rescate de las mujeres no vacunadas hasta esa edad.

Esta medida permitirá ampliar las oportunidades de protección frente a una infección "muy frecuente", relacionada con el desarrollo de distintos tipos de cáncer y otras enfermedades. El VPH está implicado en la práctica totalidad de los cánceres de cuello uterino y también puede causar cánceres de ano, pene, vulva, vagina y orofaringe, además de verrugas genitales. La vacunación frente a este virus contribuye, por tanto, a la prevención primaria del cáncer.

Según la Generalitat, esta ampliación permitirá ofrecer nuevas oportunidades de vacunación a jóvenes que no recibieron esta protección en las edades inicialmente previstas, "avanzando hacia una estrategia de prevención más amplia y equitativa". El calendario de vacunación de mantiene la administración sistemática de una dosis frente al VPH a niñas y niños a los 12 años.

VRS EN ADULTOS

La tercera gran novedad de la resolución es la ampliación de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en población adulta, un virus que puede provocar infecciones graves del tracto respiratorio inferior, especialmente en personas mayores y en aquellas con determinadas enfermedades o situaciones de inmunosupresión.

La Comunitat Valenciana ya había incorporado la vacunación frente al VRS en personas de 60 años o más residentes en centros de mayores y en determinados grupos de pacientes trasplantados.

Con la nueva actualización, la estrategia se amplía a personas de 18 años o más que presenten condiciones "de muy alto riesgo", entre ellas que sean receptoras de trasplante de progenitores hematopoyéticos o terapia celular CAR-T; con trasplante de órgano sólido o incluidas en lista de espera para trasplante; pacientes con cáncer hematológico en tratamiento activo o que hayan recibido tratamiento durante los últimos seis meses; personas con errores innatos de la inmunidad; pacientes con infección por VIH avanzada y recuentos de linfocitos CD4 inferiores a 200/l; y pacientes sometidos a diálisis crónica, tanto peritoneal como hemodiálisis.

El objetivo de esta ampliación es reducir el riesgo de enfermedad respiratoria grave, hospitalización y mortalidad asociadas al VRS en las personas que presentan mayor vulnerabilidad.

Con estas incorporaciones, la Conselleria de Sanidad continúa actualizando el calendario de vacunaciones, adaptándolo a la evidencia científica y a las necesidades de salud de los distintos grupos de población.