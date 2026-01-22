Sanidad inicia la construcción del consultorio auxiliar de Beniparrell con 1,5 millones de inversión

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, este jueves en Beniparrell (Valencia) - GVA

VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha iniciado las obras de construcción del nuevo consultorio auxiliar de Beniparrell (Valenciac), una actuación que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y que "va a suponer una mejora de la atención sanitaria para la ciudadanía de esta localidad", según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado este jueves a los terrenos en los que se están realizando las obras, donde ha destacado la importancia de este proyecto, "porque una vez finalicen las obras los 2.000 ciudadanos de Beniparrell que están asignados a este consultorio van a disponer de una infraestructura sanitaria más moderna, amplia y dotada de los mejores recursos, lo que supondrá una mejora de la prestación asistencial".

Según la Conselleria, el nuevo edificio se está construyendo en una parcela municipal de 747 metros cuadrados (m2), situada en la confluencia de las calles Gómez Ferrer y Escuelas, y tendrá una superficie construida de 620 m2 aproximadamente, que albergará los distintos servicios asistenciales.

Por tanto, ha indicado Gómez, "esta nueva infraestructura aumentará su capacidad respecto al antiguo consultorio y esto va a permitir realizar una reorganización de los servicios asistenciales y dotarlos del espacio suficiente para que los profesionales puedan desempeñar su labor con mayor comodidad y en áreas más amplias, lo que beneficiará a su vez a los usuarios".

SERVICIOS

En concreto, el nuevo consultorio auxiliar de Beniparrell contará con consultas de medicina de familia, enfermería y pediatría, así como área de extracciones y curas, además de zona administrativa y espacios adaptados para garantizar la accesibilidad.

"Nuestro compromiso es facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una sanidad pública de calidad y a los mejores recursos asistenciales. Por ello, desde la Conselleria se está desarrollando un importante plan de inversiones para reformar, mejorar y crear infraestructuras sanitarias más modernas y dotadas con el mejor equipamiento, para que los pacientes reciban la atención sanitaria que merecen", ha apuntado el titular de Sanidad.

Desde la Conselleria han resaltado que este proyecto "surge de la necesidad de crear un nuevo consultorio en unas instalaciones más modernas, accesibles y eficientes" y que, por este motivo, el diseño se ha realizado "siguiendo criterios de sostenibilidad y máxima eficiencia energética, en línea con el modelo de edificio de consumo casi nulo".