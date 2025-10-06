Archivo - Sanidad inicia la reforma integral del Consultorio Auxiliar de Fuensanta de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha las obras de reforma integral del Consultorio Auxiliar de Fuensanta, que pertenece al departamento de salud València-Hospital General, según informa la Generalitat.

Con un presupuesto de adjudicación de 1.810.776 euros, el proyecto contempla la remodelación completa del actual consultorio. El objetivo es adecuar sus instalaciones a las necesidades asistenciales actuales y ofrecer mayor confort tanto a pacientes como a profesionales.

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de 10 meses. Durante este tiempo, la actividad asistencial se reubicará temporalmente para seguir dando servicio a la población por sus propios facultativos. De este modo, las consultas de adultos se atenderán en el Centro de Salud Tres Forques, mientras que las de pediatría se trasladarán al Consultorio Auxiliar Barrio de la Luz.

Además, las dos consultas de Salud Mental se reubicarán en el Centro de Salud Tres Forques y el Centro de Salud Nou Moles.

El centro contará con una distribución renovada que incluirá consultas para medicina familiar y comunitaria, pediatría, inspección, salud mental y una zona administrativa y de personal. Un patio central actuará como eje vertebrador de los espacios, favoreciendo la funcionalidad y luminosidad de las instalaciones.

El Consultorio Auxiliar de Fuensanta tiene una población asignada de 4.720 personas, de las que 4.012 son adultos y 708 están en edad pediátrica.