Sanidad mantendrá esta campaña la vacunación sin cita contra la gripe y covid pero no abrirá vacunódromos

La conselleria de Sanidad ha ampliado desde el 3 de noviembre la vacunación frente a la gripe y la covid-19 al conjunto de la población y comenzará a vacunar sin cita previa cuando así lo aconseje el ritmo de vacunación y el aumento de la curva de incidencia. No obstante, esta campaña no se volverán a habilitar vacunódromos a diferencia del pasado año tras evaluar los resultados.

Así, lo ha confirmado este lunes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, antes de recibir la doble vacuna en el Centro de Salud Serrería I y ha animado a toda la población a inocularse contra los virus respiratorios antes de que con la llegada del frío suba la incidencia porque es "un deber cívico de salud: vacunarse no es solo cuidarse a uno mismo, sino también cuidar a su entorno".

Gómez ha explicado que, tras evaluar las estrategias adoptadas y el impacto que generan este año se ha optado por "escalonar" la vacunación y no abrir puntos de vacunación móvil --el año pasado se instalaron en diez municipios-- pero sí se repetirá la vacunación sin cita previa.

La campaña se inició el pasado 1 de octubre con los colectivos más vulnerables --personas mayores de 60 años, residentes en centros sociosanitarios, pacientes con patologías crónicas de cualquier edad, a partir de los seis meses, embarazadas y personal sanitario y sociosanitario-- y desde el 3 de noviembre se abrió para el resto de la población.

Hasta el momento se han inoculado 625.430 dosis de gripe, 361.247 dosis de covid, y 46.591 dosis de vacuna frente a la gripe entre el alumnado del segundo ciclo de educación infantil y de centros de educación especial (Alicante 13.953, Castellón 6.224 y Valencia 26.414).

Por su parte, en las residencias se han administrado más de 40.000 dosis, 21.619 y 19.300 dosis de vacunas frente a gripe y COVID-19, además de 13.696 dosis frente al VRS, una novedad en la campaña de 2025 que amplía la protección frente a este virus a las personas institucionalizadas de 60 o más años, así como a los trasplantados de pulmón y de progenitores hematopoyéticos.

La Conselleria dispone esta temporada de 1.270.000 dosis de vacuna frente a la gripe, con capacidad de ampliación si la demanda lo requiere, 605.640 dosis frente a la COVID-19 y 29.500 dosis frente al VRS destinadas a los grupos indicados. Durante la campaña anterior, más de 1.077.000 personas se vacunaron frente a la gripe en la Comunitat Valenciana, y consolidó a la región entre las comunidades con mayor cobertura vacunal de España.

Así, Gómez ha insistido a la población en que deben vacunarse antes de que llegue el frío y suba la incidencia porque "prevenir es curar" y es "generar salud colectiva". En ese sentido, ha apuntado que la incidencia está "plana" y "los ingresos han disminuido".

En concreto, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira)en la semana 44, del 27 de octubre al 2 de noviembre, la incidencia de las infecciones respiratorias es de 611,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 622 casos de la anterior, mientras que cerró el mes de septiembre con un pico de 686,9 casos. El pasado año por esta fechas la incidencia era de 529,3 casos.

Los más afectados por las infecciones respiratorias siguen siendo los menores de 4 años con una incidencia de 2.941,9 casos. La covid se sitúa en 50,2 casos; la gripe en 18,4 casos y el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis-- en 9,2.

Además, ha recalcado que la evidencia científica demuestra que se puede vacunarse contra la gripe y la covid el mismo día y además al hacerlo en un solo acto es "más cómodo" y se consigue una mejor trazabilidad y adherencia. "Antes de que llegue el mal tiempo y cuando estamos sanos es la época para vacunarse, para evitar ingresos, para evitar la agudización de patologías y, en síntesis, para mejorar el estado de salud", ha subrayado.

BENEFICIOS

La campaña valenciana se articula sobre tres ejes fundamentales: accesibilidad, seguridad y equidad. Sanidad refuerza los circuitos de vacunación en todos los departamentos de salud y facilita la cita por vía digital, mediante la ampliación de horarios en atención primaria. Además, se ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita, y se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.

Sanidad destaca que la vacunación no solo evita infecciones respiratorias, sino que reduce complicaciones y mortalidad asociadas. En el caso de la gripe, está demostrado que la vacuna puede prevenir hasta la mitad de los casos graves en adultos mayores y se ha observado que puede disminuir el riesgo de infarto de miocardio o ictus tras una infección gripal. Estudios científicos señalan que en las dos semanas posteriores a un episodio de gripe el riesgo cardiovascular se multiplica por cuatro, y que en personas con enfermedades crónicas el riesgo de complicaciones graves se multiplica por siete.

La vacunación frente a la COVID-19 sigue siendo la mejor medida para prevenir hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores o con patologías de riesgo. En cuanto al VRS, su administración en adultos mayores institucionalizados y en trasplantados reduce las infecciones respiratorias bajas y las complicaciones en pacientes con fragilidad o inmunosupresión.