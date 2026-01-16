Sanidad pide mantener la prudencia aunque siga bajando el pico de enfermedades respiratorias

Vacuna - GVA

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que el pico de incidencia de enfermedades respiratorias en la Comunitat Valenciana se encuentra en "un lento y progresivo descenso", junto a una bajada de la presión asistencial en los hospitales, pero ha remarcado que hay que ser "muy prudentes" y no bajar la guardia en los próximos meses. De hecho, ha asegurado que su departamento "no va levantar los dispositivos" de vacunación.

Según los últimos datos, publicados el pasado miércoles y correspondientes a la semana del 5 al 11 de enero, la incidencia de la gripe ha bajado casi a la mitad en la Comunitat, hasta 121 casos por 100.000 habitantes frente a los 233,5 casos de la semana anterior (-48%). La trasmisión total de virus respiratorios ha registrado un ligero repunte del 1,84% por el aumento del virus respiratorio sincitial.

En declaraciones a los medios en el Hospital Clínico, preguntado por la situación de las Urgencias en la Comunitat, el conseller ha remarcado que se trata de picos "puntuales" que se dan todos los años y también se produjeron, por ejemplo, en 2021. "Lo importante es la prevención, y no me cansaré de decirlo aunque estemos ahora ya cayendo el pico, aunque estemos en mayo o estemos en junio", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha abogado por estar "perfectamente preparados para poder atender en la medida de lo posible, este aumento de patología de los enfermos crónicos: contratando a más personal, abriendo más camas, favoreciendo la coordinación sociosanitaria y aumentando las alternativas a la hospitalización tradicional".

"Siempre nos pasa, es algo puntual, pero lo que intentamos es que el paciente se atienda en tiempo y forma y sufra los menos inconvenientes posibles en este tipo de episodios", ha incidido.

TERCER PICO EN MAYO

Según ha expuesto, habitualmente hay "un par de picos" tanto en Navidad como después de estas fiestas y "después hay un tercer pico" en mayo, aunque no es por gripe sino por las alergias. "Este año estamos teniendo una situación climatológica que no es la habitual: estamos teniendo más tiempo con más lapsos de tormentas, de frío, de olas temporales", ha señalado, con lo que "los técnicos dicen que no va a ser como el resto de años de dos picos".

Por tanto, el conseller ha hecho hincapié en que, a pesar del lento y progresivo descenso de la incidencia, la campaña "no se ha acabado y tenemos que estar perfectamente preparados", por lo que la Conselleria no levantará por ahora los dispositivos de vacunación.