Sanidad pone en marcha en Castellón la primera unidad multidisciplinar para pacientes con ELA y Enfermedades Raras - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 8 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha la nueva Unidad Multidisciplinar de Enfermedades Raras y ELA que va a dar asistencia a todos los pacientes con este tipo de patologías de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón. Se trata de la primera unidad de la Comunitat Valenciana que entra en funcionamiento y a ella se sumarán en breve sendas unidades en el Hospital Doctor Balmis de Alicante y en el Hospital La Fe de Valencia.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha visitado este nuevo espacio, ha explicado que se trata de un proyecto "primordial para la sanidad de la provincia de Castellón y decisivo para afrontar los nuevos retos asistenciales que pasan por la humanización de una asistencia sanitaria de calidad, como la que van a recibir los pacientes con ELA y otras enfermedades raras".

"Es una unidad multidisciplinar y que integra en un mismo espacio todas las consultas de las diferentes especialidades médicas, además de enfermería, atención psicológica y trabajo ocupacional", ha señalado Gómez tras conocer este espacio recién construido que hoy ha atendido ya a sus dos primeras pacientes.

La Unidad de Enfermedades Raras y ELA está ubicada en el edificio anexo al Hospital General de Castellón, por lo que cuenta con un acceso directo desde la calle para facilitar la llegada de pacientes con movilidad reducida. Las obras han consistido en la remodelación y construcción de una superficie asistencial de 150 metros cuadrados con cuatro consultas médicas, una consulta de medicación, una sala de técnicas de enfermería, área de mostrador, zona de espera y aseos adaptados, con una inversión superior a los 200.000 euros.

En esta unidad, cada paciente con ELA recibirá atención integral de Neurología, Neumología, Rehabilitación, Endocrinología, Psicología Clínica, terapia Ocupacional y Enfermería en un mismo día y sin tener que desplazarse.

La Unidad del ELA del Hospital General de Castellón está designada por la Conselleria de Sanidad como Unidad de Referencia para el ámbito territorial de los departamentos de salud de Castellón, la Plana y Vinaròs, y es una de las tres unidades acreditadas en la Comunitat Valenciana, junto a la ubicada en el Hospital la Fe de València y el Doctor Balmis de Alicante, que iniciarán su actividad en los próximos meses.

Esta unidad de Castellón dará asistencia a entre 35 y 40 pacientes al año, con una frecuencia de visitas médicas cada tres o cuatro meses, "dando respuesta así a uno de los aspectos más demandados por pacientes con enfermedades raras, como es poder recibir atención en espacios que favorezcan la integración de la asistencia, evitando desplazamientos entre consultas y maximizando la coordinación entre las diferentes especialidades, así como un adecuado acogimiento de profesionales, pacientes y familiares", ha señalado el conseller.