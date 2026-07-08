Sanidad rebaja a 21 las comarcas de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo por altas temperaturas

Dos mujeres se protegen con paraguas ante la ola de calor - Álex Zea - Europa Press

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha rebajado de 25 a 21 las comarcas que este miércoles estarán en riesgo rojo por calor, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles.

Así en este alto riesgo rojo se encuentran municipios de las comarcas del Alto Mijares; Alto Palancia; Baix Maestrat; Vega Baja; Baix Vinalopó; Valle de Cofrentes-Ayora; Vinalopó Medio; els Ports; la Canal de Navarrés; la Costera; la Hoya de Buñol; la Marina Alta y Baixa; la Plana Baixa (Alcudia de Veo, Aín, Ribesalbes, Sueras y Tales); la Ribera Alta y Baixa; la Safor; la Vall d'Albaida; l'Alacantí, l'Alcalatén y l'Alt Maestrat.

En riesgo medio naranja está Chóvar en el Alto Palancia; el Vinalopó Mitjà; la Plana Alta y Baixa; en l'Alacantí Torre de les Maçanes y Xixona; l'Alcoià; en l'Alt Maestrat, Albocàsser, Serratella y Tírig y l'Alt Vinalopó.