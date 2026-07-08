Sanidad rebaja a 21 las comarcas de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo por altas temperaturas

Dos mujeres se protegen con paraguas ante la ola de calor
Dos mujeres se protegen con paraguas ante la ola de calor - Álex Zea - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 8 julio 2026 10:31
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VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha rebajado de 25 a 21 las comarcas que este miércoles estarán en riesgo rojo por calor, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles.

Así en este alto riesgo rojo se encuentran municipios de las comarcas del Alto Mijares; Alto Palancia; Baix Maestrat; Vega Baja; Baix Vinalopó; Valle de Cofrentes-Ayora; Vinalopó Medio; els Ports; la Canal de Navarrés; la Costera; la Hoya de Buñol; la Marina Alta y Baixa; la Plana Baixa (Alcudia de Veo, Aín, Ribesalbes, Sueras y Tales); la Ribera Alta y Baixa; la Safor; la Vall d'Albaida; l'Alacantí, l'Alcalatén y l'Alt Maestrat.

En riesgo medio naranja está Chóvar en el Alto Palancia; el Vinalopó Mitjà; la Plana Alta y Baixa; en l'Alacantí Torre de les Maçanes y Xixona; l'Alcoià; en l'Alt Maestrat, Albocàsser, Serratella y Tírig y l'Alt Vinalopó.

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