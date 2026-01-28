Sanidad reduce en más del 60% el plazo para intervenir a los pacientes con riesgo vital en lo que va de legislatura

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez. - GVA

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha reducido en más del 60 por ciento el plazo para intervenir quirúrgicamente a pacientes con riesgo vital durante esta legislatura. En junio de 2023, el tiempo medio de espera era de 61 días frente a los 24 de diciembre de 2025 para estos pacientes con prioridad 1, es decir, los que han de ser intervenidos en un máximo de 30 días debido a su pronóstico.

A este respecto, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha señalado que, gracias a las medidas puestas en marcha y al trabajo de los profesionales sanitarios, en estos momentos, "se está cumpliendo el plazo para realizar intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, al estar por debajo del mes establecido como tiempo de demora media".

Así lo ha transmitido durante la reunión que ha mantenido con el resto del equipo de la Conselleria de Sanidad y los gerentes y equipos directivos de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales y de los Departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, mientras la cifra de pacientes con esta prioridad en espera para someterse a una intervención quirúrgica ascendía a 2.967 al inicio de la legislatura, en diciembre pasado se situaba en 1.330, lo que ha supuesto una reducción de más del 55%.

Por todo ello, Marciano Gómez ha puesto en valor "el cumplimiento del objetivo, que nos marcamos al inicio de legislatura, de agilizar las intervenciones a aquellos pacientes cuyo pronóstico vital está comprometido". Según Gómez, para este Consell "los pacientes no son números, sino que se les tiene que atender priorizando según la gravedad de sus patologías, porque lo importante es su salud y no las estadísticas".

ESPERA PARA PRIORIDAD 2

En cuanto a la prioridad 2, que son aquellas intervenciones que han de realizarse en un plazo no superior a 90 días, la lista de espera media es de 87 días, de esta manera también se cumple el plazo óptimo. Además, se ha reducido en cerca del 29% el número de pacientes pendientes en esta prioridad, en comparación con el inicio de legislatura, manteniendo esa tendencia a la baja de los últimos años al pasar de 12.270 personas en diciembre de 2024 a 12.163 finalizado el pasado ejercicio.

El titular de Sanidad ha explicado que la implementación de estrategias diferenciadas por prioridad "ha permitido avanzar hacia un sistema más eficiente y, lo más importante, centrado en la gravedad de la patología que presenta cada paciente, con especial atención en la prioridad 1 y 2, anteponiendo siempre los indicadores de salud por encima de cualquier otro aspecto".

Para Marciano Gómez, "los resultados obtenidos reflejan el compromiso con la mejora en la asistencia de los pacientes y la reducción de la demora estructural". "No obstante, sin caer por supuesto en la autocomplacencia, seguiremos trabajando y centrando nuestros esfuerzos para que continúe con una tendencia descendente el tiempo de espera para ser intervenido en la Comunitat Valenciana", ha insistido.

REDUCCIÓN DE LA DEMORA EN GENERAL

En cuanto a la demora global, el número total de pacientes en espera de intervención quirúrgica es de 72.800 en estos momentos, lo que supone un 2% menos que en diciembre de 2024, según la Conselleria.

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha situado en 88 días, cinco menos que al finalizar 2024. El 75% de los departamentos de salud, es decir, 18 de los 24, han registrado una demora inferior a la media.

Estos son: Elx-Crevillent con 39 días; Requena, 53; Sagunto, 55; Vinaròs y Valencia-Doctor Peset, 59; Manises y Alcoy, 61; Marina Baixa, 62; Gandia y La Ribera, 67; La Plana y Orihuela, 68; Arnau-Llíria, 69; Torrevieja, 70; Clínico de València, 75; Elda, 78 y Denia y Xàtiva-Ontinyent, 79 días.