Sanidad refuerza el personal de los centros de Atención Primaria enzonas turísticas en Semana Santa y Pascua

Imagen de archivo de un enfermero - GVA

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha el plan de refuerzos asistenciales para la Semana Santa y Pascua 2026, que prevé la contratación de hasta 85 profesionales de distintas categorías y activar módulos de refuerzo, para garantizar la atención sanitaria ante el incremento de población desplazada en este periodo, especialmente en zonas turísticas de costa y áreas con mayor demanda asistencial.

El programa, que cuenta con una inversión de más de 307.000 euros, contempla la contratación temporal de hasta 85 profesionales de distintas categorías, principalmente médicos de Atención Primaria y personal de enfermería, así como celadores y personal auxiliar administrativo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, se han activado módulos de refuerzo que se traducen en jornadas adicionales y mayor disponibilidad de los profesionales en plantilla, lo que contribuye a reforzar la atención sanitaria durante el periodo festivo.

El plan reforzará así la asistencia sanitaria en los departamentos de salud de Vinaròs, Castelló, La Plana, La Ribera, Gandia, Dénia, Marina Baixa, Elx Hospital General y Torrevieja. Esta inversión se orienta principalmente a la atención directa al paciente, con especial peso en personal médico de Atención Primaria y en enfermería, que constituyen los perfiles "clave" del dispositivo asistencial.

En concreto, por provincias, el plan prevé hasta 50 nuevos contratos de profesionales sanitarios de distintas categorías en Castellón, 15 en Valencia y 20 en Alicante.

NECESIDADES ESPECÍFICAS

La planificación del refuerzo se ha realizado atendiendo a las solicitudes que traslada cada departamento de salud en función de las necesidades específicas de cada zona, y concentra un mayor volumen de recursos en aquellos departamentos con mayor presión asistencial prevista durante el periodo de Semana Santa, han destacado.

Los distintos departamentos de salud han comenzado ya la contratación de profesionales con cargo al plan de refuerzos, con incorporaciones en diferentes categorías sanitarias y de apoyo.

En concreto, se han realizado contrataciones de personal médico y de enfermería en todos los departamentos incluidos en el plan, acompañadas de refuerzos en otras categorías, según las necesidades asistenciales de cada área.

Con este dispositivo, la Conselleria de Sanidad "refuerza el sistema sanitario público para ofrecer la mejor atención posible durante uno de los momentos de mayor demanda asistencial del año en la Comunitat Valenciana", han resaltado.