Sanidad supedita la entrega de datos de cribados de cáncer de mama al Ministerio a que haya un consenso a nivel nacional

CASTELLÓ 21 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que su departamento supedita la entrega de datos de cribados de cáncer de mama al Ministerio de Sanidad a que haya un documento de consenso por parte de la ponencia de cribado de cáncer de mama a nivel nacional. Además, ha indicado que es "imprescindible" que el Ministerio disponga, "que este momento no lo tiene", de un sistema informático fiable donde todas las comunidades autónomas puedan descargar los datos solicitados.

Gómez se ha pronunciado así ante los medios durante el acto de conmemoración del 25º aniversario del Hospital de La Plana de Vila-real (Castellón) al ser preguntado por qué la Conselleria se niega a ofrecer datos de cribados de cáncer de mama al Ministerio de Sanidad.

"La Conselleria no se niega, lo que hace es supeditar la entrega de datos a que haya un consenso de los mismos por parte de la ponencia de cribado de cáncer mama del propio Ministerio", ha señalado el conseller, quien ha recordado que "la misma jefe de servicio de cribados del Ministerio, en una carta de agosto de 2025, dice que todavía no hay un acuerdo técnico sobre los indicadores que se tienen que mantener".

"Cuando aprobemos ese acuerdo técnico en el Consejo Interterritorial y cuando el sistema informático por parte del Ministerio sea el adecuado, que en estos momentos no lo es, y podamos volcar nuestros datos y tratarlos, se los enviaré", ha añadido.

Gómez ha lamentado que cuando denunció en febrero de 2024 que había 167.000 mujeres pendientes de llamar y que iba a hacer una auditoría no recibió "ni una sola llamada por parte del Ministerio interesándose por la salud de las mismas".

"POR Y PARA LAS MUJERES"

"La Comunitat Valenciana trabaja por y para las mujeres y con rigor, y se encontró un programa de cribados donde había 167.000 mujeres, 11 mámógrafos que no funcionaban y que estuvieron estropeados 1.271 días, donde no había un sistema de citas, donde no había un sistema informático riguroso, y lo que hicimos fue poner una serie de medidas de una forma ordenada y rigurosa", ha subrayado.

El conseller ha destacado que las medidas adoptadas han sido restituir los 11 mámógrafos que estaban estropeados; poner la segunda lectura, "que había quitado el PSOE en mayo, redudiendo potencialmente el beneficio del programa"; la integración de los equipos. Además, ha dicho que la Comunitat Valenciana es la única autonomía que se compromete en 30 días a dar el resultado a las mujeres y ha afirmado que antes del verano que viene se automatizará todo el proceso para que se les envíe de forma autómática la invitación a las mujeres y se se vayan detectando de forma programada todos los procesos.

"Dije que el caos que había dejado el Botànic no se puede arreglar seguramente ni en dos ni en tres años, pero estamos en el camino correcto porque en 2024 fue cuando nos encontramos con todo el lío y en 2025 llevamos 11.423 mamografías realizada más que en el mismo periodo de tiempo que el año anterior", ha apuntado.

Gomez ha pedido que se deje de utilizar esta cuestión "con fines políticos, como cortina de humo", y se hable "de lo que realmente importa, que es la salud de las mujeres".

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la portavoz, Susana Camarero, ha subrayado la "transaparencia absoluta" de la Generalitat y ha afirmado que no se han remitido al Gobierno central los datos del cribado de cáncer de mama porque "primero" necesita que "se ponga las pilas el Ministerio -de Sanidad-, que haga sus deberes" y ponga en marcha la aplicación informática correspondiente, así como apruebe en el Consejo Interterritorial los 22 indicadores para que "todas las comunidades demos unos datos homogéneos y no manoseen los datos".

Camarero se ha preguntado "qué está pasando con el Gobierno de España" porque pide unos datos de cribado cuando "no ha concluido el sistema informático que es necesario para recopilar esos datos solicitados".

22 NUEVOS INDICADORES

Asimismo, la también vicepresidenta primera de la Generalitat ha remarcado que la ponencia de cribados aprobó 22 nuevos indicadores que no han sido aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que "no se ha puesto en marcha un sistema informático para poder dar esos datos".

En esa línea, ha reclamado que "el Ministerio haga primero su trabajo y que luego exija a las comunidades autónomas". "Lo que no puede hacer el Ministerio, como está haciendo, es tergiversar y manipular algo que ellos mismos no han desarrollado", ha dicho.

La portavoz del Consell ha aseverado que el Gobierno central "está utilizando las mamografías como cortina de humo para tapar otras circunstancias por las que está atravesando este Gobierno, incluso para poder congraciarse con las mujeres después de vivir situaciones muy desagradables como la de las pulseras que hizo que las mujeres valencianas y españolas diesen la espalda al Gobierno de España porque las desprotegió".

Susana Camarero ha lamentado la "demagogia" sobre cómo trabaja la Generalitat y ha hecho hincapié en que "el Botànic no hacía la segunda lectura" en las pruebas, mientras que sí se hace actualmente. También ha afirmado que "más de 167.000 valencianas se quedaron sin su mamografía porque el Botànic no las citaba" y "tuvieron once mamógrafos averiados sin uso durante 1.271 días.

Camarero ha subrayado que los once mamógrafos ya han sido sustituidos, con una inversión de más de 3,5 millones de euros, y que además se está utilizando la inteligencia artificial en la detección del cáncer. Igualmente, ha señalado que en octubre de este año se han realizado 11.423 mamografías más que en el mismo mes del año pasado. Además, ha recordado el compromiso de garantizar la comunicación de los resultados en un plazo máximo de 30 días.

Así, Camarero ha asegurado que la Conselleria de Sanidad está "revirtiendo con todo ese trabajo el desastre provocado por el Botànic" y que PSPV-PSOE y Compromís "pocas lecciones tiene que dar".