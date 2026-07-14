Sant Vicent Màrtir (22 de enero) y Sant Vicent Ferrer (5 de abril), propuestos como festivos de València en 2027

Archivo - València conmemora con los 'miracles' y distintos actos la festividad de Sant Vicent Ferrer
Archivo - València conmemora con los 'miracles' y distintos actos la festividad de Sant Vicent Ferrer - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 14 julio 2026 14:55
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VALENCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de València ha propuesto que los dos festivos locales del próximo año sean el viernes 22 de enero, día de Sant Vicent Màrtir, y el lunes 5 de abril, día de Sant Vicent Ferrer.

La propuesta, que se eleva al pleno municipal para su aprobación definitiva, ha contado con el apoyo del equipo de gobierno (PP y Vox) y del PSPV, mientras Compromís ha votado en contra, informa el consistorio.

Deberá abordarse y votarse definitivamente en el pleno del Ayuntamiento, órgano competente para la aprobación de los festivos locales de València.

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