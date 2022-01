Santiago Díaz ficciona la huida de Anglés en una novela negra que reflexiona sobre la prescripción del crimen

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La posibilidad de que reapareciera Antonio Anglés, el asesino más famoso de la historia reciente de España, es el punto de partida de 'Las otras niñas', una novela en la que Santiago Díaz reflexiona, entre otros temas, sobre la prescipción de crímenes como el de las niñas de Alcàsser.

'Las otras niñas' (Reservoir Books) es la segunda entrega de la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos y propone un thriller en el que el autor fabula con la posibilidad de encontrar a Anglés, buscado desde hace treinta años por el asesinato de Miriam, Toñi y Desiré.

"Los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser, la fuga de Antonio Anglés y el juicio contra Miguel Ricart fue algo que vivimos prácticamente en directo casi todos los de mi generación. No había día en que no se diera alguna noticia relacionada con el caso, pero, al margen del horror por lo sucedido, yo solo tenía una pregunta en la cabeza: de seguir vivo, ¿dónde está Anglés? Y de esa primera cuestión han surgido muchas más: ¿cómo ha logrado escapar?, ¿habrá formado una familia?, ¿habrá seguido matando?. Lo que he pretendido es responder a todas esas preguntas, aunque solo sea desde el punto de vista de la ficción", explica Santiago Díaz a Europa Press.

El escritor reconoce que "siempre surgen dudas a la hora de afrontar la escritura de una novela, que en este caso se vieron aumentadas por recrear la supuesta vida de uno de los mayores asesinos de los últimos tiempos". "Pero era una historia que siempre he querido contar", dice Díaz, que recalca que "quien busque morbo, no lo va a encontrar en 'Las otras niñas', porque no se detallan los asesinatos de 1992 y Alcàsser solo es el punto de partida de la huida de un criminal".

En este sentido, incide en que, salvo las primeras páginas del libro, donde novela la huida de Anglés desde Catarroja a Portugal ciñéndose a la versión oficial, todo lo demás es una obra de ficción.

"Desde que Anglés salta de un barco frente a las costas de Irlanda no se ha vuelto a saber de él, así que todo lo que hace es producto de mi imaginación. Esa violencia es ficticia, de un personaje creado por mí hacia otros personajes imaginarios. No hay relatado en toda la novela un solo asesinato que haya sido real, así que no es diferente de las demás novelas negras", asevera.

"¿CÓMO REACCIONARÍA LA SOCIEDAD?"

En esta obra, el autor aborda temas como la corrupción policial, pero el principal es si crímenes como el de Alcàsser deberían prescribir. "No hay que olvidar que, aunque oficialmente la prescripción del caso no se daría hasta 2029, de aparecer en la vida real, hay muchas posibilidades de que algún tribunal rechace esa prescripción y haya que poner a Antonio Anglés en la calle. ¿Cómo reaccionaría la sociedad ante algo así?", se pregunta.

La nueva entrega de Indira Ramos supone una evolución para el personaje, que hasta aquí era "una magnífica policía con escasas dotes sociales debido a un marcado trastorno obsesivo compulsivo". Pero ahora aparece un elemento que deja todo lo demás en un segundo plano: la maternidad. Todos sus valores, que hasta ese momento tenía muy claros, se tambalean cuando sabe que está embarazada. Aunque sigue siendo un personaje muy peculiar, en esta novela se da a conocer "una nueva inspectora Ramos". También es un paso adelante para el propio autor, ya que considera que es "una novela mucho más madura que las anteriores".

Santiago Díaz Cortés (Madrid, 1971) es guionista de cine y de televisión con veinticinco años de carrera y cerca de 600 guiones escritos. En 2018 publicó su primera novela, 'Talión', que ganó en 2019 el Premio Morella Negra y el Benjamín de Tudela.

En 2021 vio la luz 'El buen padre', título con el que dio inicio a la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos y que ha sido traducida a varios idiomas.