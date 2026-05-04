Santiago Díaz: "Con la novela negra puedes estar en cualquier lugar peligroso, pero sintiéndote a salvo"

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VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y guionista Santiago Díaz cree que gran parte del éxito del género negro entre el público se debe a que la ficción criminal permite poder "curiosear" por un mundo lleno de riesgos. Con un thriller "puedes estar en cualquier lugar peligroso y meter las narices, pero sintiéndote a salvo".

Así lo asegura el autor en declaraciones a Europa Press en València, donde presenta su nueva novela, 'El amo' (Alfaguara), segunda entrega de la serie protagonizada por el peculiar subinspector Jotadé.

La trama arranca una fría mañana de invierno, cuando el cadáver de una adolescente aparece en una parada de autobús del extrarradio madrileño. El equipo del inspector Iván Moreno y del subinspector Jotadé Cortés, el único policía gitano de su comisaría, descubre que se trata de una joven desaparecida misteriosamente años atrás y que ha sido asesinada tras dar a luz. Es la última de una larga lista de secuestradas a las que han matado justo después de ser madres.

El autor regresa a las librerías con su habitual fórmula de la adrenalina, un aprendizaje de los muchos años que se ha dedicado a elaborar guiones para televisión. "Ahí teníamos que espabilar para que los espectadores no se nos fueran a otro canal y eso lo conseguimos con historias que avanzan. Esa es la herencia que he tenido a la hora de escribir novelas y procuro ser fiel con sorpresas, acción y mucho diálogo", asevera.

En este sentido, incide en su gusto por el diálogo como elemento narrativo porque, según señala, "con una simple frase revelas a un personaje sin necesidad de descripciones profundas". No obstante, precisa que "no hay que abusar de nada" y lo que busca fundamentalmente es imprimir "mucho ritmo" a sus historias.

Tras el éxito que supuso su inspectora Indira Ramos, Jotadé ha calado entre el público, que disfruta de lo lindo con este policía gitano que se mueve con soltura con espacios fronterizos. "Me encanta poner a mis personajes en problemas", confiesa Díaz, que recalca que esto hace que "aporten muchísimo a las tramas".

Además, aunque enfatiza que su objetivo primordial a la hora de escribir es entretener, no es esconde que también se siente satisfecho por poder hablar "sobre esos prejuicios que todos tenemos".

"LECTOR VORAZ"

Santiago Díaz se declara "un lector voraz" de novela negra y, aunque no reniega del llamado 'true crime', considera que la literatura permite "un desahogo" imposible en la vida real. Muchas de sus obras reflexionan sobre la justicia, algo que en la realidad "a veces nos parece que no es suficiente". "Los libros nos permiten jugar a ser investigadores mientras que en la vida real este tipo de sucesos son el horror por el horror, no hay sentido", añade.

El narrador expresa su felicidad por la respuesta que está recibiendo 'El amo'. Este mismo domingo, una larga cola acudió a su firma en la Fira del Llibre de València, según informó el propio certmen.

Precisamente, ese contacto con los lectores es una de las partes que más le agrada de su trabajo. "Me encanta recibir su 'feedback'. Temía que Jotadé hubiera perdido el efecto sorpresa después de la primera entrega, pero me dicen que esta les ha gustado aún más", comenta.

Sobre cómo convive con tramas oscuras y personajes retorcidos, Santiago Díaz señala que, además de lector de novela negra e histórica, les gusta intercalar otro tipo de géneros, como el romántico o ver realities para desconectar.

Santiago Díaz (Madrid, 1971) publicó en 2018 su primera novela, 'Talión', que ganó en 2019 el Premio Morella Negra y el Premio Benjamín de Tudela. En 2021 vio la luz 'El buen padre', la primera entrega de la trilogía protagonizada por la inspectora Indira Ramos, traducida a varios idiomas y a la que le siguieron 'Las otras niñas' (2022) e 'Indira' (2023), ganadora del Premio Alicante Noir 2023.

También ha cultivado con éxito la literatura juvenil y obtenido en 2021 el Premio Jaén de Narrativa Juvenil por 'Taurus: Salvar la tierra'. Tras 'Los nueve reinos' (Alfaguara, 2024), su primera novela de corte histórico, ambientada en las islas Canarias y unánimemente elogiada por la prensa y la crítica, volvió al género negro con 'Jotadé' (2025).