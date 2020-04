Santiago Grisolía sobre el Covid-19: "No olvidemos mañana lo necesario que hoy es el trabajo científico"

El presidente del CVC espera que, en la reconstrucción económica y social, "la cultura ocupe un primer puesto en el cambio de paradigma"

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), Santiago Grisolía, ha recalcado que el colectivo científico es hoy, ante la crisis sanitaria por el Covid-19, "imprescindible para que su trabajo de investigación, preciso y metódico, pero sin pausa, pueda dar con la solución definitiva de esta pandemia". Y en este sentido, subraya: "No olvidemos mañana lo necesario que hoy es el trabajo científico".

El máximo responsable del órgano consultivo llama también la atención sobre la importancia de la cultura en la situación de confinamiento. "Al sector de la cultura --asevera-- hemos de agradecer muy profundamente que la paralización obligatoria no impida sus acciones solidarias, sus ganas de compartir la creatividad y la ilusión, de ayudar a superar el aislamiento con todos los recursos culturales".

Pero, sin ninguna duda, advierte en un comunicado, "es una industria frágil, un colectivo vulnerable dentro del actual sistema económico". "Esperamos que, en la reconstrucción económica y social, la cultura ocupe un primer puesto en el cambio de paradigma que garantice la solidez de una sociedad basada en valores de justicia", añade.

Grisolía recuerda se la actual es una "situación insólita, de incertidumbre y angustia, una crisis sanitaria global, que está afectando al conjunto de los seres humanos".

"Desde el Consell Valencià de Cultura --prosigue-- queremos agradecer y reconocer el trabajo de personas y colectivos sanitarios, en primer lugar, y también a todos los servidores públicos que están protegiendo a la ciudadanía y garantizando el cumplimiento del estado de alarma. No queremos olvidar a los más vulnerables, o a quienes no tienen condiciones mínimas para refugiarse, para protegerse de esta pandemia. Y enviamos nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos que, además, sufren el desconsuelo de no poderdespedirse de ellos con el cariño y el amor que les profesan. Son duros momentos de soledad y desconsuelo".

En este punto, el profesor Grisolía enfatiza: "Si la pandemia es global, también los lazos de humanidad y cohesión solidaria han de ser globales. Hoy más que nunca, la humanidad es una".

Hace notar que "la primera prioridad ahora es salvar la vida de las personas, así como revertir el contagio", por eso, es una obligación "cumplir con el confinamiento en los hogares, conscientes de que la acción individual responsable es el mejor salvamento social y colectivo". "Y con la firme esperanza de juntarnos en breve, abrazarnos, sonreírnos sin miedo, y ver de nuevo a los nuestros", apostilla.

SEGUNDA FASE: LA RECONSTRUCCIÓN

Advierte que luego llegará la segunda fase: la reconstrucción. "Hemos de tener la esperanza de que más pronto que tarde consigamos vencer esta dramática situación y trabajaremos para volver a la normalidad. No será fácil, tenemos que aprender de esta situación para revertir nuestras prioridades, para no olvidar la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo, para reforzar la estructura social de nuestro Estado de Derecho, y consolidar las garantías de los derechos sociales como es una sanidad y una educación públicas de calidad".

Ese será el momento, manifiesta, en que el CVC haga constancia del impacto que esta crisis ha tenido en los sectores de la cultura y la ciencia, y cuáles podrán ser las medidas económicas y financieras necesarias para "revertir la situación de penuria".

Por último, el científico, en nombre de la institución, felicita a la sociedad valenciana por "su alto comportamiento cívico". "Agradecemos a quienes trabajan para que nos sintamos seguros; y no olvidamos a quienes ya no están con nosotros, víctimas de esta pandemia", concluye.