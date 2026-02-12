Santiago Motorizado y Joaquín Pascual abren este domingo la temporada de Serialparc en el Parc de l'Oest

Archivo - Imagen de archivo de concierto de Serialparc - SERIALPARC - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Serialparc dará el próximo domingo 15 el pistoletazo de salida a su temporada 2026 en el Parc de l'Oest de València con un cartel encabezado por Santiago Motorizado, líder y voz de Él Mató a un Policía Motorizado, junto a Joaquín Pascual, figura clave del pop independiente en castellano y conocido por su trayectoria en bandas como Surfin' Bichos y Mercromina.

Santiago Motorizado llega a València junto a su banda dentro de la gira europea de presentación de su debut en solitario, El Retorno. En este nuevo trabajo despliega su faceta más personal a través de canciones que transitan el amor, el cine, el fútbol y los pequeños grandes héroes cotidianos.

Diez temas de sonido clásico y directo, con un enfoque más acústico, que mantienen intacta su lírica emocional y su inconfundible identidad rock. Un directo cargado de sensibilidad y épica cotidiana que conecta de forma inmediata con el público.

Además, el artista platense repasará en directo algunos de los temas de su exitosa formación, El Mató a un Policía Motorizado, avanzan los organizadores del ciclo musical.

La mañana de domingo se completará con Joaquín Pascual, que presentará las canciones de su nuevo disco en solitario, 'No hay nada que hacer por el romanticismo', en formato banda.

Con esta primera cita del año, Serialparc vuelve a convertir los parques en espacios de encuentro, dentro de una programación sonora que apuesta por la calidad artística, la diversidad y la conexión con el entorno urbano, tejiendo a través de la música los barrios de València. Se enmarca en la estrategia València Music City y cuenta con el apoyo de Cerveza Turia y Arroz Dacsa.

Las entradas están a la venta a través de la web y las redes oficiales del ciclo de conciertos, así como en Vivaticket.