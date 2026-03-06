Saona prevé superar los 80 locales en 2026 y trabaja en su nuevo formato 'Quick Saona' para "comer bien en menos tiempo"

Archivo - Restaurante Saona en Elche - SAONA - Archivo

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de restauración Saona celebra su 13º aniversario "consolidando su crecimiento dentro del sector gastronómico" con 71 restaurantes operativos en España. Este año sus previsiones pasan por superar los 80 establecimientos, mientras trabaja en su nuevo formato 'Quick Saona'.

La empresa ha destacado que, desde su nacimiento, ha apostado por "un concepto basado en gastronomía mediterránea, espacios cuidados y una experiencia accesible, una fórmula que le ha permitido expandirse de forma sostenida durante más de una década".

En esta nueva etapa, la compañía continúa avanzando en su plan de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre las líneas de desarrollo en las que trabaja la marca se encuentra el mercado portugués, donde Saona está "explorando oportunidades para extender su modelo de restauración fuera de España", ha explicado en un comunicado.

Además, Saona mantiene un plan de crecimiento para este año, con la previsión de abrir 10 nuevos restaurantes, impulsados principalmente a través de su modelo de franquicia, que "se ha consolidado como uno de los motores clave de expansión de la marca".

De cara a este ejercicio, la compañía prevé superar los 80 restaurantes operativos y alcanzar una facturación cercana a 82 millones de euros, consolidando así su crecimiento dentro del sector de la restauración organizada en España y reforzando su estrategia de expansión nacional e internacional.

'QUICK SAONA' Y 'SOANA MOMENTS'

Dentro de su estrategia de innovación y diversificación, Saona también está trabajando en la próxima apertura de 'Quick Saona', un nuevo formato pensado para ubicaciones de alto tránsito, donde el cliente busca comer bien en menos tiempo. Este concepto adapta el estilo mediterráneo característico de la marca a "un modelo fast casual, con una propuesta más ágil y urbana pensada para el ritmo de las ciudades".

Paralelamente, la compañía ha transformado su restaurante de Plaza de la Virgen (Valencia) en 'Saona Moments', "un nuevo concepto que representa una evolución en la propuesta gastronómica de la marca". Este espacio introduce una carta más abierta y flexible, con platos pensados para "compartir, descubrir y disfrutar sin un orden cerrado, permitiendo al cliente construir su propia experiencia en la mesa", ha explicado la compañía.

La nueva propuesta incorpora nuevas elaboraciones y una selección gastronómica más amplia. Al mismo tiempo, el espacio mantiene su menú disponible de lunes a viernes al mediodía. Con 'Saona Moments', la marca explora "una forma diferente de relacionarse con sus clientes, apostando por una experiencia más dinámica, urbana y gastronómica, donde el concepto Saona evoluciona hacia nuevos formatos capaces de acompañar distintos momentos del día".

Saona se fundó en Valencia en 2013 por parte del empresario Gonzalo Calvo y desde 2019 la compañía cuenta con el respaldo del fondo de inversión Miura Partners.