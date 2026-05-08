Satse lanza una campaña para defender las condiciones laborales de la enfermería de los hospitales valencianos

Archivo - Imagen de archivo de una enfermera - CEDIDO POR SATSE - Archivo

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse ha iniciado la campaña 'Si cuidan de mí, cuido mejor de ti', una acción reivindicativa dirigida tanto a usuarios como a profesionales sanitarios de Atención Especializada con un mensaje "claro y contundente": el cuidado de los pacientes "depende en gran medida del cuidado que reciben quienes los atienden", y con el objetivo de defender las condiciones laborales del colectivo en los hospitales de la Comunitat Valenciana.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la campaña nace en un contexto de "creciente deterioro" del sistema sanitario, donde problemas de "falta de plantillas estructurales, ausencia de sustituciones y déficit de infraestructuras" se han "cronificado sin que la Conselleria de Sanidad haya adoptado medidas eficaces para revertirlos".

Paralelamente al desarrollo de la campaña, el Sindicato de Enfermería exige a la Conselleria de Sanidad medidas "urgentes" como ratios adecuadas y plena sustitución de vacaciones, IT y permisos; eliminación de turnicidad y nocturnidad a partir de los 50 años sin merma retributiva o elevar el coeficiente nocturno de 1,25 a 1,40 para disminuir turnos y noches.

Como compensación por la penosidad de trabajar a turnos y por la brecha salarial, propone para estos trabajadores un día adicional de vacaciones por cada domingo o festivo trabajado, similar a la regulación de atención continuada en jornada complementaria y retribuir sábado diurno como festivo, tal y como se retribuye en atención continuada en jornada complementaria. Además, plantea la eliminación voluntaria de realización de noches a partir de los 50 años sin merma retributiva.

Desde el Sindicato de Enfermería denuncian que la sanidad pública "se está sosteniendo sobre el sobreesfuerzo continuo de las enfermeras, sometidas a una presión asistencial constante y a unas condiciones laborales que impactan de forma directa en su salud física y mental".

POr ello, considera que "cuidar a quienes cuidan no es solo una cuestión de salud laboral, sino una garantía de seguridad para los pacientes". En esta línea, el sindicato apunta que las enfermeras de los hospitales tienen otro 2problema añadido": ofrecer cuidados a los enfermos los 365 días del año y las 24 horas del día "impacta negativamente en su salud por la turnicidad y la nocturnidad" ya que se alteran los ritmos biológicos, se impide un descanso adecuado y genera un impacto directo en la salud.

Igualmente, subraya que la evidencia científica demuestra que el trabajo nocturno "aumenta entre un 13 y un 27 por ciento el riesgo de enfermedades cardiovasculares y eleva significativamente la probabilidad de sufrir síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y obesidad", entre otras cuestiones como que aproximadamente el 87% de los trabajadores por turnos sufre trastornos del sueño clínicamente reconocidos.

En cuanto a la salud mental, destaca que las cifras son "especialmente graves": alrededor del 28% de los profesionales sanitarios sufre estrés laboral crónico, responsable de aproximadamente el 50% de las bajas en el sector y el trabajo a turnos incrementa en un 28% el riesgo de trastornos mentales y en un 33% el de depresión.

LIMITACIÓN POR EDAD

El Sindicato de Enfermería alerta de que estas condiciones "no son inevitables, sino consecuencia directa de decisiones organizativas de las Administraciones sanitarias". "Los turnos de trabajo reconocidos como penosos deben tener una limitación por edad, y más cuando se trabaja también en sábados, domingos y festivos. A ello se suma que la enfermería es una profesión mayoritariamente femenina que tiene serios problemas para conciliar la vida familiar y laboral y, con el tiempo, estas cargas laborales acaban haciendo mella en la salud de los profesionales", expone Satse.

Asimismo, señala que la falta de personal "obliga a intensificar los turnos, realizar turnos extra, aumentar la carga de trabajo y reducir los tiempos de descanso, generando un círculo vicioso que deteriora progresivamente la salud de los profesionales".

Desde Satse inciden en que la legislación vigente "establece la obligación de las administraciones de proteger la salud laboral de los trabajadores, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo los riesgos psicosociales". Sin embargo, denuncian que estas obligaciones "no se están cumpliendo de forma efectiva".