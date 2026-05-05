Satse reclama más matronas para lograr un "mejor futuro" para las mujeres

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VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha reclamado, con motivo del Día Internacional de la Matrona, que las plantillas de estas profesionales sanitarias se incrementen de manera progresiva en todos los servicios de salud para lograr "un mejor futuro" para las mujeres.

Los últimos datos oficiales apuntan a que hay una matrona para cerca de 1.500 mujeres en España. Un año más, y en esta ocasión bajo el lema 'Mas matronas, mejor futuro', el sindicato ha aprovechado la conmemoración en todo el mundo del Día de la Matrona para poner en valor su trabajo y denunciar que la "escasez" de plantillas en el sistema sanitario "pone en riesgo la salud sexual y reproductiva y dificulta una atención sanitaria centrada en la mujer y en su singularidad".

Según datos de la EPA, en 2023 había 13.967 matronas en ejercicio, lo que supone, atendiendo al total de la población femenina en el país, una profesional por cada 1.452 mujeres. "Una ratio claramente insuficiente que constata la necesidad de que todos los servicios de salud prioricen la contratación de estas profesionales sanitarias", ha afirmado el sindicato.

La organización sindical ha recordado que las matronas no solo se limitan a atender a las mujeres cuando van a ser madres, ""sino que desarrollan una amplia diversidad de funciones y competencias relacionadas con la mejora de la salud y bienestar integral de la mujer desde su adolescencia y a lo largo de toda su vida.

Por ello, ha subrayado que, junto a un incremento de las plazas de formación especializada en las próximas convocatorias anuales, "todos los servicios de salud deben crear más plazas específicas de matronas que posibiliten un desarrollo profesional completo, unas condiciones de trabajo dignas y una mejor atención a la mujer".

La organización sindical ha advertido que el "déficit" de profesionales existente, en la actualidad, en los diferentes servicios de salud, "imposibilita que las matronas puedan desarrollar todas sus competencias en educación, prevención y promoción de la salud de la mujer, al tener que limitarse, en muchas ocasiones, a ocuparse de lo más acuciante dentro de la actividad asistencial".

Con todo, Satse ha incidido en que la "sobrecarga permanente, con la consiguiente falta de tiempo, junto a otros problemas, como la escasa contratación, la temporalidad o la falta de reconocimiento o minusvaloración de su trabajo, genera un claro riesgo para la salud de estas profesionales, tanto física como mental".