Satse Valencia denuncia impagos en las nóminas de "miles" de enfermeras que accedieron a su plaza en las dos últimas OPE

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse Valencia ha denunciado que alrededor de un 30% de las enfermeras que tomaron posesión de su plaza en las dos últimas ofertas de empleo --OPE 2022 y OPE 2023-- no están percibiendo su salario íntegro por problemas de gestión de nóminas de los Departamentos de salud, "una situación que se prolonga desde el mes de octubre y que está generando un grave perjuicio económico y personal a miles de enfermeras en la provincia de Valencia".

El sindicato ha advertido en un comunicado de que "no se trata de incidencias aisladas ni de errores puntuales, sino de una problemática generalizada que afecta a los Departamentos de salud de Vcia-Clínico, Vcia-La Fe, Vcia-Arnau, Xàtiva, La Ribera, Gandia, Manises y Sagunto".

Entre las situaciones "más repetidas" se encuentra el impago de medio mes de salario a las enfermeras que tomaron posesión de su plaza el día 16, así como la falta de abono de complementos retributivos, errores en el pago de turnicidad, noches y festivos, la no regularización de la carrera profesional o el cobro de grados inferiores, además de pagas extraordinarias proporcionales que no han sido abonadas correctamente, ha apuntado Satse.

Dado que se trata de procesos selectivos largos, "la Conselleria de Sanidad conocía de antemano el enorme volumen de trabajo que iba a generar la toma de posesión de todo este personal, por lo que debía haber tomado las medidas necesarias", ha apuntado.

Satse ha señalado directamente a la Conselleria como responsable de esta situación "por no haber reforzado, de manera adecuada, los servicios de personal y nóminas, lo que ha derivado en una gestión caótica que están pagando directamente las enfermeras y enfermeros".

Desde los propios Departamentos de salud, las respuestas que reciben los profesionales afectados "se limitan a explicaciones como que no ha dado tiempo o que no se ha podido introducir a los trabajadores en el sistema, argumentos que el Sindicato considera inadmisibles", ha lamentado

Satse ha denunciado, además, que una de las supuestas soluciones planteadas por la Administración es la emisión de certificados para que los profesionales soliciten adelantos bancarios de su nómina, "obligándoles a asumir intereses y costes financieros por un dinero que la propia Conselleria les adeuda".

El sindicato considera esta medida un "parche inaceptable" y una "nueva muestra de la falta de soluciones reales", ya que traslada a los trabajadores las consecuencias económicas de una mala gestión administrativa. Ante esta situación, ha exigido el pago "inmediato" de todas las cantidades adeudadas, la regularización urgente y definitiva de las nóminas y el refuerzo "inmediato" de los servicios de personal y nóminas en los Departamentos de salud.