El sector de la energía lidera la inversión industrial con 232 millones, según el COIICV

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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Del total de 1.197 proyectos visados en 2025 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia un 42% son proyectos energéticos que han contado con un presupuesto de ejecución global de más de 232 millones de euros, liderando así este sector la inversión industrial.

Así, se desprende del informe de visados correspondientes al ejercicio de 2025 del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, según ha informado la entidad colegial en un comunicado.

De hecho, solo las instalaciones fotovoltaicas han acumulado un 16% del total de visados, cifra que muestra una clara apuesta por este tipo de proyectos, tanto de autoconsumo como de parques solares de generación. Los proyectos de generación de energía solar llevan liderando el número total de visados durante tres años consecutivos y en 2025 se ha disparado la inversión hasta alcanzar los 76 millones de euros.

En este sentido, el análisis detallado de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas y en comparación con los datos del COIICV relativos a los años 2023 y 2024, se puede observar "una clara tendencia al alza" del desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas, que se han afianzado registrando 269 visados de proyectos en 2023, con un volumen de inversión de 23,6 millones, a 191 visados, con un presupuesto de ejecución material de 76 millones en 2025. Es decir, aumenta la inversión total y el promedio de inversión por proyecto que pasa de 87.971 a 398.163 euros.

Esta evolución en la cifra media de inversión muestra "una tendencia a proyectos de mayor volumen confirmando la generalización y aceptación de la energía solar que se está integrando a todos los niveles y formatos, tanto en la industria como en el sector residencial", ha señalado el colegio.

Estos datos reflejan "un fuerte impulso" del sector energético tanto a nivel empresarial, como residencial y responde, en palabras del presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, Federico Torres, "al proceso de transición energética que vivimos, así como a la necesidad de mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de fuentes externas, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados energéticos".

En paralelo a los proyectos de energía solar fotovoltaica, también crecen los proyectos de subestaciones eléctricas, que incluyen ampliaciones o modificaciones de las mismas, que suman una inversióne 106 millones de euros durante el ejercicio de 2025, duplicando la cifra de 2024. Así, con un total de 32 visados en esta categoría, la inversión media es de aproximadamente 3,3 millones de euros por proyecto.

En total, el pasado ejercicio se visaron un total de 503 proyectos de energía eléctrica y electricidad siendo las instalaciones fotovoltaicas, los centros de transformación y las subestaciones eléctricas las actuaciones que suman la mayor parte de los registros.

PLAN INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

Un aspecto "muy relevante" que se extrae del informe de visados 2025 es que, durante los dos últimos años, la inversión en centrales de generación eléctrica "ha disminuido, desplazando la inversión a otro tipo de instalaciones" cuando este tipo de proyectos son "esenciales" para electrificar la industria y asegurar el adecuado suministro al sector productivo valenciano.

Por ello, desde el colegio reclaman "un plan de infraestructuras energéticas urgente para hacer frente a la demanda industrial actual y futura, que permita a Valencia situarse en una posición competitiva a nivel industrial y evitar su apagón".

Asimismo, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia pide una mayor colaboración público-privada para favorecer y agilizar la tramitación de este tipo de proyectos en paralelo a una mayor inversión pública en proyectos energéticos.