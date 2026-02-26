El sector de fritas y esmaltes aumentó en 2025 un 2,67% las exportaciones y facturó 1.363 millones de euros

Fernando Fabra, presidente de Anffecc, junto al secretario general, Manuel Breva - EUROPA PRESS

El sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos aumentó en 2025 y con respecto al año anterior un 2,67 por ciento las exportaciones, cuyo valor se elevó a 891 millones de euros, mientras que registró una facturación global de 1.363 millones de euros, un 1,55% más que en 2024.

Así lo ha expuesto hoy en rueda de prensa el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc), Fernando Fabra, en la presentación de los datos del sector correspondientes a 2025.

Fabra ha explicado que el sector tuvo una producción de 1,5 millones de tonedas, un 0,42% más que el año anterior; las ventas nacionales tuvieron un valor de 472 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,49%; y alcanzó los 4.006 empleos, de los que el 26% son titulados y el 20% mujeres.

El sector de fritas y esmaltes, que está compuesto por 22 empresas, exporta a más de 50 países y se encuentra ampliamente internacionalizado, con presencia productiva en los cinco contienentes.

El presidente de Anffecc ha destacado que los datos de facturación de 2025 son "estables", aunque un 15% por debajo de los registrados en 2021, 2022 y 2023. Concretamente, ha recordado que el sector facturó en 2021 un total de 1.800 millones de euros. Fabra ha mostrado su "preocupación" ante "las amenazas a nivel nacional y de Union Europea".

EXPORTACIONES

Así mismo, ha indicado que el aumento experimentado por las exportaciones en 2025 se debe al desbloqueo con Argelia, segundo mercado de destino de los productos del sector, tras Italia, con el que se ha subido la facturación más de 100 millones de euros.

No obstante, ha concretado que el peso de las exportaciones, que suponen un 65,4% del mercado total del sector, está mermando por la deslocalización de empresas, "pues para ciertas empresas asociadas es más productivo producir fuera de España".

Fernando Fabra ha subrayado que España mantiene el liderazgo mundial en el sector de fritas y esmaltes, aunque ha calificado el momento de "grandísima incertidumbre". "Como sector químico, tenemos que ver posibilidades no solo cerámicas, sino de otra tipología de producto que sirvan para otros sectores", ha dicho el presidente de Anffecc, quien ha aclarado que así, todas las ventas del sector no se pueden ligar a las empresas cerámicas. Las empresas de Anffecc venden, además de al sector cerámico, a otros como textil o vidrio.

"La investigación y desarrollo en otros sectores distintos al de la cerámica es lo que nos está haciendo mantener nuestra estabilidad y nuestro ligero crecimiento en 2025", ha apuntado Fabra, quien ha manifestado su deseo de que las empresas del sector cerámico vayan creciendo, lo que supondría un crecimiento también del sector de fritas y esmaltes.

DERECHOS DE EMISIÓN

Respecto a las amenazas en cuanto a la competitividad del sector, Fernando Fabra se ha referido a los derechos de emisión, que, según ha dicho, "supondrán un sobrecoste de entre 50 y 55 millones de euros entre 2026 y 2030, lo que resta mucha competitividad respecto a otros países productores de fritas y esmaltes y puede hacer que algunos de los asociados de Anffecc se vayan a fundir frita fuera de España".

En cuanto a las emisiones de CO2, ha aclarado que el sector continúa cambiando la tecnología y bajando las emisiones un 43% desde 2005. Así, se están desarrollando posibles proyectos relacionados con el uso del biometano en el proceso de fusión de fritas, la captura del C02, la utilización del hidrógeno verde y la electrificación de procesos.

"Son vectores que vienen desde Europa pero respecto a los que tenemos dudas a nivel operativo, ya que necesitaríamos mucha infraestructuras a nivel eléctrico. Quizás técnicamente sería posible fundir con hidrógeno verde o la electrificación, pero no podemos ahora cambiar de tecnología por las carencias que hay a nivel regulatorio, de infraestructuras y de desconocimiento de muchos de los componentes", ha añadido.

Fabra también ha explicado que el sector continúa reivindicando al Ministerio de Industria apoyo para que las empresas de fritas y esmaltes se incluyan en las ayudas de la UE de compensación por costes indirectos de CO2.

Por otra parte, ha resaltado que los problemas geopolíticas existentes han propiciado un incremento de entre el 30 y el 68% de los precios de las materias primas. Respecto a los costes energéticos, ha subrayado que hay cierta estabilidad, "pues hemos aprendido a convivir con la variabilidad de los mismos a través de distintas estrategias de compra".

Fabra ha reivindicado una energía viable rentable y con garantía de suministro, así como garantía de suministro de las materias primas y una coherencia regulatoria a nivel europeo para seguir siendo competitivos.