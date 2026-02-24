El sector pirotécnico espera una facturación de 8,75 millones de euros por las Fallas

Archivo - Imagen de una despertà. ARCHIVO. - ARMANDO ROMERO/JCF - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos especializados del sector de la pirotecnia esperan alcanzar estas Fallas una facturación total de 8,75 millones de euros, un crecimiento del 3% respecto al año anterior, y contratar a más de 1.000 personas.

Así lo estima la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE), que prevé que el consumo medio en pirotecnia por familia durante las Fallas se mantendrá en 45 euros.

"El pueblo valenciano siempre ha demostrado que ama sus tradiciones y lo estamos haciendo compatible con las normas de respeto y convivencia que nos sitúan como un ejemplo de inclusión para todo el mundo", explica en un comunicado el director técnico de ACFAE, Francesc Lleches.

Samuel Albiñana, miembro de ACFAE y propietario de la cadena de tiendas La Petardería, destaca que el nuevo marco de inclusión hace que haya más familias que quieran celebrar las fallas y que prueben más gama de productos. "El cliente, además de los productos tradicionales como petardos y bombetas, cada vez adquiere más productos de color y efectos divertidos que generan convivencia", añade.

El sector prevé un crecimiento sostenido en el tiempo, con la apertura de nuevos establecimientos de venta profesionales que conllevan la creación de más puestos de trabajo.