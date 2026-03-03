El sector portuario subraya su capacidad de adaptación ante conflictos como el de Irán y la "carrera" entre China y EEUU

Málaga.- Puertos.- El Puerto asiste al Congreso Nacional Portuario para abordar retos de un sector estratégico - AUTORIDAD PORTUARIA

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector portuario se ha dado cita en València en el marco de su I Congreso Nacional y ha defendido su "madurez" y capacidad de adaptación en un escenario marcado por la incertidumbre tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la "carrera" comercial entre Estados Unidos y China y las consecuencias económicas de los procesos de descarbonización.

El I Congreso Nacional del Sector Portuario, organizado por Puertos del Estado ha reunido a representantes empresariales, de la administración y expertos en geopolítica. La apertura ha corrido a cargo de la presidenta de la Autoridad portuaria de Valencia (APV), Mar Chao; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; y el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana. Más tarde, ha participado en la jornada el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El ministro ha subrayado que "España es literalmente una plataforma logística entre continentes" y que su geografía "no es una circunstancia, es una oportunidad estratégica". Además, ha remarcado que "cerca del 80% de nuestras importaciones y el 60% de nuestras exportaciones se realizan por vía marítima" y que "detrás de cada una de estas cifras hay industria, hay empleo, hay tejido productivo, hay turismo".

Óscar Puente ha subrayado que el sistema portuario español, compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias bajo la coordinación de Puertos del Estado, genera más de 250.000 empleos y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año. Además, estas infraestructuras son "palancas de cohesión territorial y centros de innovación tecnológica", ha resaltado.

La presidenta de la APV ha señalado que "nuestro entorno es incierto" y sujeto a "profundas transformaciones", como la digitalización, la innovación y las tensiones geopolíticas. Mar Chao ha explicado que 2025 ha sido para Valenciaport "un ejercicio de consolidación" con "récord histórico en tráfico de contenedores, pero también nos ha recordado que la fortaleza de un puerto no solo se mide en teus o toneladas, sino en su capacidad de anticiparse, generar alianzas y mantener el interés general como objetivo".

Desde Puertos del Estado, Gustavo Santana ha resaltado que "el sector portuario español tiene madurez de años, mucho conocimiento y ambición por reflexionar conjuntamente sobre los retos del presente y, sobre todo, los retos del futuro". Además, ha destacado que el Ejecutivo central prevé hasta 2029 inversiones por 7.000 millones de euros en infraestructuras portuarias, que "permitirán reforzar a España como nodo logístico global, en descarbonización, conectividad ferroviaria y modernización del sistema de transportes".

Santano ha destacado que en el plan de inversiones 2025-2029 la Autoridad Portuaria de Valencia "suma actuaciones por valor de más de 900 millones de euros". Igualmente, ha afirmado que la reforma de la Ley de Puertos y la Marina Mercante "va a tener un gran objetivo central que es mejorar la competitividad del sistema", y ha asegurado que "pase lo que pase" en Oriente Medio, el sector y el Gobierno lo van a "afrontar juntos".

MIGUEL SEBASTIÁN: "EEUU DEJA DE SER LA POTENCIA HEGEMÓNICA"

Durante el congreso, el exministro de Industria y profesor titular de la Universidad Complutense Miguel Sebastián ha pronunciado la conferencia 'Tendencias económicas globales: certezas e incertidumbres', donde ha afirmado que se ha producido un "movimiento del centro de gravedad económico mundial", en el que "Estados unidos deja de ser la potencia hegemónica mundial y China se esta convirtiendo en la nueva potencia líder mundial".

Sebastián ha señalado que cuando en su momento EEUU adelantó a Reino Unido como potencial mundial se abrió una época de conflictos, y ha puntualizado: "Que haya muchas conflictos no tiene que ser entre Estados Unidos y China, puede haber conflictos en muchas regiones del mundo". En cualquier caso, ha advertido que "en 2032 probablemente China adelantará a EEUU en PIB real" y ya es "la primera potencia comercial mundial", con Estados Unidos en tercer lugar. Según Sebastián, el presidente de EEUU, Donald Trump. "miente" cuando dice que este liderazgo lo ostenta su país.

Además, el exministro ha anticipado que "África será la reserva mundial de población en edad de trabajar" y que a finales de siglo "Etiopía tendrá la misma población que toda la UE". Mientras tanto, ve a Europa "estancada y con problemas de gobernanza", una situación que ha atribuido a factores como un "modelo confederal que no funciona", "las minorías de bloqueo" en el plano político, la "excesiva regulación y burocracia", la dependencia energética, la falta de política industrial y una "política de competencia miope que se fija en el mercado europeo y no el mundial".

La jornada ha seguido con una mesa sobre 'El impacto del contexto geopolítico en los puertos españoles'. En ella, el investigador principal en el Real Instituto Elcano. Miguel Otero ha afirmado que "Estados Unidos busca un mundo sin China" y "está viendo cómo está perdiendo la carrera". "Está usando todo tipo de métodos para recuperar ese tiempo y ese espacio perdido, pero creo que son métodos contraproducentes", ha comentado.

El teniente general y director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) Miguel Ballenilla y García de Gamarra, ha remarcado que "Europa tiene que definirse políticamente a sí misma". "Me preguntan mucho por qué no tenemos un ejército europeo. Para eso hace falta un poder político único. Europa, mientras no avance en unidad política, lo tiene muy complicado para decidir cuál es su juego en este escenario mundial".

El director general de Desarrollo de Negocio Internacional de ICEX, Pablo Conde Díez del Corral, ha señalado que Mercosur supone oportunidades para EUopra en las que "Espana está bien posicionada", pero "es importante mejorar el flujo y conectividad con los puertos extranjeros".

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce Calleja, ha subrayado que "Europa necesita controlar su propia logística" y "hoy más que nunca necesita puertos competitivos y fuertes". Por su lado, el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes, Benito Núñez, ha subrayado la importancia de la descarbonización de la economía europea y de las inversiones necesarias para ellas, al tiempo que ha planteado la "incertidumbre tecnológica de cómo llegar ahí".

ELECTRIFICACIÓN

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha subrayado la "necesidad de potenciar las interconexiones eléctricas en todo el continente para garantizar la competitividad de toda la industria europea". Ha señalado que la planificación de las inversiones en materia de electrificación 2025-2030 está en fase de alegaciones y es vinculante. "Sin una planificación publicada no podemos empezar a caminar y sin una planificación terminada no podemos empezar a construir" y se trata de "la principal modificación que debe hacerse para poder llegar a tiempo".

El director de Smart Solutions de Iberdrola, Luis Buill, ha subrayado la importancia para España de "electrificar el sector del transporte, el sector de la vivienda y la industria". El CEO de Regenera, Francisco David Gallego, ha asegurado que "los puertos en un futuro se van a constituir como hubs energéticos", mientras que el director general de Relaciones Institucionales y Regulación en Endesa, José Casas, ha explicado proyectos de descarbonización del transporte marítimo como el que posicionar el Puerto de Cádiz como "primer puerto español en tener operativo el servicio de OPS para crucero".