El sector del transporte reclama un plan de inversión urgente para el mantenimiento de las carreteras valencianas

Archivo - Carlos Prades, presidente de FVET - FVET - Archivo

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha reclamado un plan urgente de choque para las carreteras valencianas porque sufren un "déficit de inversión igual o superior al del ferrocarril" que está generando "riesgos evidentes para la seguridad vial, costes operativos crecientes y un impacto directo sobre la salud física y mental de los conductores".

Según afirma el presidente de FVET, Carlos Prades, "las carreteras son las grandes olvidadas". "Solo en la Comunitat se deberían invertir 200 millones al año en mantenimiento y conservación y, según los últimos datos, en el pasado ejercicio no se ha llegado ni al 50% de esa inversión", ha denunciado en un comunicado.

FVET ha expuesto que las últimas inversiones anunciadas por el Estado para el mantenimiento de carreteras en la Comunitat Valenciana ascienden a 47,3 millones de euros, a dividir en un periodo de tres años de mantenimiento y destinado a vías clave como la AP-7 y N-332. "El Bypass o la V-30 se quedan fuera y son infraestructuras que ya han colapsado", ha criticado Prades.

Además, ha puesto el foco en que la provincia ha sufrido el agravante de la dana, que requiere ahora una inversión estimada en más de 2.600 millones de euros para la restauración de infraestructuras de transporte, incluyendo carreteras.

A estas "carencias", según FVET, se suma la escasa dotación de áreas de servicio y descanso específicas para vehículos pesados, una reivindicación histórica del sector. La patronal del transporte ha señalado que su ausencia "dificulta el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, reduce la seguridad de las operaciones nocturnas y afecta directamente al bienestar de los conductores".

"Queremos reivindicar un plan de choque para nuestras carreteras, que están colapsadas, en mal estado y con grandes deficiencias como la escasez de áreas de descanso", ha manifestado FVET, antes de recordar que los accidentes de tráfico siguen estando entre las cinco primeras causas de muerte no natural en España.