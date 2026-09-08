'Sed de pueblos': la idea de un vecino de València para conocer los 542 pueblos de la Comunitat y beber en sus fuentes

El valenciano Maximiliano J.Blasco, e una de las fuentes visitadas - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Maximiliano J. Blasco es un vecino de València que ha creado el proyecto 'Sed de pueblos', una iniciativa emprendida con el objetivo de conocer los 542 pueblos de la Comunitat Valenciana y beber agua en cada uno de ellos: "Era una de las maneras de conocer tu tierra, empecé en la Vall de la Gallinera (Alicante) y acabé en Casas Bajas (Valencia)".

Para ello, ha ido buscando el letrero del pueblo, algún monumento y una fuente para beber de ella. En los tres años que ha durado el proyecto, de 2023 a 2026, ha conocido "muchas carreteras" y ha podido ver "la belleza de los pueblos" de la Comunitat.

El protagonista de esta iniciativa nació en la localidad valenciana de Casas Bajas y explica que todas las fuentes le han venido bien, pero se queda con "la de Las Cambretas" del municipio casasbajero, ya que es su tierra.

La idea nació de un amigo suyo, Paco González, que quería visitar todos los pueblos de la Comunitat cuando se jubilara, pero su proyecto lo mejoró bebiendo agua de cada uno de ellos, además de tener una foto de algún edificio y los carteles, sin querer "esperar a su jubilación" para hacerlo.

La mayoría de pueblos los ha visitado en su coche particular, aunque los cercanos a la ciudad de València sí que los ha podido hacer andando. Su comarca, el Rincón de Ademuz, la ha recorrido en bicicleta.

Las dificultades han sido encontrar fuentes con agua en las "comarcas del interior de Alicante": "Hay sequía y la pandemia no ayudó porque algunas fuentes las cortaron". Ahora, tiene un archivo de más de 5.000 fotos para clasificarlas por comarcas y le gustaría editar un libro con la historia y las fotos del proyecto.