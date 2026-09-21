La segunda edición del Capla Festival reunirá a Loquillo, Miss Caffeina, OBK y Los Romeos el 3 de octubre

Presentación de la segunda edición de Capla Festival - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 21 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló ha acogido hoy la presentación de la segunda edición de Capla Festival, que se celebrará el próximo 3 de octubre en el Recinto de Ferias y Mercados, que reunirá a Loquillo, Miss Caffeina, OBK y Los Romeos y consolida su crecimiento como una cita capaz de atraer visitantes y proyectar la imagen de Castellón fuera de la provincia.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, acompañada por la codirectora del festival, Maribel Marca, ha presentado una edición que ya ha vendido entradas en 104 poblaciones de 21 provincias y 11 comunidades autónomas. Además, el 25 por ciento de las entradas se han adquirido desde fuera de la provincia, lo que supone que uno de cada cuatro asistentes que ya tiene su entrada llegará desde otros puntos.

La cita volverá a contar además con una importante vertiente solidaria, que se desarrolla con la colaboración de Fundación Caixa Castelló y la participación de diez asociaciones.

Carrasco ha destacado que el festival está creciendo y está siendo capaz de atraer gente a Castellón. "Hablamos de personas que vienen a disfrutar de la música, pero que también conocen nuestra ciudad, consumen en nuestros restaurantes y comercios y, en muchos casos, se alojan en nuestros hoteles", ha dicho. La alcaldesa ha subrayado asimismo que quiere actividad durante todo el año y que Castellón siga siendo atractivo más allá de los meses de verano.

Maribel Marca ha destacado que este año se ha querido que Capla Festival sea mucho más que una jornada de conciertos. "El viernes 2 de octubre abrimos el recinto a las familias con Capla Kids, una tarde totalmente gratuita, con música en directo, atracciones y una programación pensada especialmente para que los más pequeños también puedan disfrutar de su propio festival", ha subrayado.

"Y apenas unas horas después, el sábado 3, el recinto se transforma para vivir Capla Festival, con doce horas ininterrumpidas de música, dos escenarios y artistas como Loquillo, Miss Caffeina, OBK o Los Romeos. Son dos días diferentes, para públicos diferentes, pero con una misma filosofía: llenar Castellón de música, actividad y gente y convertir ese fin de semana en una gran cita para la ciudad", ha señalado Marca.

La primera edición reunió el pasado año a cerca de 9.000 Capla Lovers durante doce horas de música, conciertos y sesiones de DJ. Para este año, el festival vuelve a apostar por una programación de cerca de doce horas ininterrumpidas y por un cartel en el que figuran Loquillo, Miss Caffeina, OBK y Los Romeos, entre otros artistas.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

La campaña de promoción de esta segunda edición acumula ya más de 11 millones de impactos publicitarios y ha alcanzado a más de un millón y medio de personas diferentes en redes sociales. "Son cifras que demuestran que cada vez que se promociona el Capla Festival se está promocionando también Castellón", ha señalado Carrasco.

La alcaldesa ha defendido que Castellón "está ganando peso en el panorama musical" y ha situado Capla dentro de una oferta creciente de grandes citas culturales y musicales, junto a los conciertos de Magdalena o propuestas consolidadas como SOM Festival. "Queremos una ciudad con cada vez más propuestas, con una programación diversa, capaz de llegar a públicos diferentes y de ofrecer actividad cultural y musical durante todo el año", ha afirmado.

Carrasco también ha destacado el efecto directo que genera el festival sobre la economía local. La organización trabaja en esta edición con 42 empresas proveedoras, la gran mayoría de Castellón y de la provincia. "Detrás de un festival hay también empleo, empresas, actividad económica y oportunidades para nuestra gente", ha remarcado la alcaldesa.

A ello se suma la vertiente solidaria del evento, que cuenta con la colaboración de Fundación Caixa Castelló. Diez asociaciones dispondrán de espacios propios dentro del recinto: Daño Cerebral Ateneu Castelló, Asociación Lara de los Rosales Morales, Associació Antian, ASPROPACE, Síndrome de Down Castellón, Conquistando Escalones, COCEMFE Castelló, Associació d'Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC), AFANIAS Castellón y Asociación Sofía Llamas, Princesa Guerrera.

La recaudación obtenida a través de los juegos y actividades solidarias se destinará íntegramente a estas entidades. "Cultura, ocio y solidaridad pueden y deben ir de la mano", ha señalado Carrasco.

CAPLA KIDS

El festival comenzará este año un día antes con la celebración, el viernes 2 de octubre, de Capla Kids, una jornada gratuita dirigida a las familias que contará con música, atracciones y actividades desde las 17.00 horas.

Ya el sábado 3 de octubre, el Recinto de Ferias y Mercados acogerá la segunda edición de Capla Festival con música durante toda la jornada, dos escenarios, una zona gastronómica con nueve food trucks, juegos y atracciones. Entre los momentos destacados estará el regreso a Castelló de Los Romeos, que actuarán por primera vez en la ciudad desde su vuelta a los escenarios treinta años después de su separación.