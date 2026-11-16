Seis detenidos por abandonar a sus hijos en España tras entrar con visados y dejarlos cerca de comisarías y cuarteles

Archivo - Sucesos.- Cuatro detenidos por la muerte de un trabajador al que hicieron pasar por cliente en una obra en Valencia - LA POLICÍA NACIONAL DETIENE AL PRESUNTO AUTOR DEL

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia, Tarifa (Cádiz), Málaga y Melilla a seis personas como presuntos autores de los delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal por presuntamente entrar al territorio nacional a través de diferentes aeropuertos españoles con visado de turista, abandonar a sus hijos, jóvenes entre 16 y 17 años, cerca de comisarías o cuarteles, con la apariencia de ser menores no acompañados, para regresar después a sus zonas de origen.

Según ha podido saber Europa Press, en los últimos meses se han dictado alrededor de 20 órdenes de búsqueda y detención, dirigidas a los países de procedencia de los progenitores, después de que supuestamente dejaran a sus hijos abandonados en España cerca de comisarías y cuarteles y bajo la apariencia de ser menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, los agentes han logrado detener a seis antes de que llegaran a salir del país.

La investigación dio comienzo a principios de año cuando los agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la de Alicante, observaron un mismo modus operandi en jóvenes de entre 16 y 17 años provenientes de países del Magreb que se habían presentado en comisarías de Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil manifestando que se encontraban en situación "de desamparo".

De esta manera, según ha informado la Policía en un comunicado, los familiares se aprovechaban de forma fraudulenta del sistema de protección a la infancia, en concreto de los recursos para Menores Extranjeros no Acompañados (MENA), "con el fin de que las instituciones españolas asumieran su tutela, protección, desarrollo personal y educativo con cargo al erario público".

Tras las primeras investigaciones, los agentes averiguaron que todos los menores habrían entrado en España a través de los Puestos fronterizos de Madrid-Barajas, Valencia-Manises, aeropuerto de Málaga, Murcia o el Prat de Barcelona con visado de turista, en unos casos con sus progenitores y en otros junto a toda su familia.

Tras permanecer unos días de vacaciones en España, posteriormente los adolescentes se presentaban ante alguna comisaría de la Policía Nacional o puesto de la Guardia Civil, una vez sus familiares habían abandonado el territorio nacional para evitar que les fueran exigidas responsabilidades.

FAMILIARES DE SEGUNDO O TERCER GRADO

Los agentes comprobaron cómo los menores provenían de familias "acomodadas" ya que, para obtener un visado de turista, "se pide tener medios económicos suficientes para permanecer en España", según la Policía. Además, constataron que, en la mayoría de los casos, los menores tenían familiares de segundo o tercer grado mayores de edad residiendo legalmente en territorio español, por lo que disponían "de una red de apoyo" en el país.

En el marco de esta operación se han producido seis detenciones de progenitores que aún no habían abandonado el país: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años. Tres de ellos fueron detenidos en Málaga, Melilla y el Puesto fronterizo de Tarifa, mientras los otros tres fueron detenidos en Valencia. Los arrestados ha sido puestos a disposición judicial.