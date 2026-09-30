Seis detenidos acusados de robar en una nave industrial maquinaria por valor de 200.000 euros

Dependencias de la Policía Nacional en Alicante. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Alcoy a seis personas, cinco hombres y una mujer, por presuntamente sustraer de una nave industrial maquinaria y materiales valorados en unos 200.000 euros, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia del propietario de una nave industrial de Alcoy en la que relataba a los agentes que había sufrido un robo en el que los autores habían sustraído gran cantidad de material eléctrico, maquinaria y herramientas.

Un conocido del denunciante le avisó de que se había cometido el robo en su propiedad, ya que le dijo que había visto en la nave a varias personas cargando material en un vehículo. El robo se cometió a plena luz del día y, tras acudir el perjudicado al lugar, observó que el portón exterior estaba forzado, que habían robado el propio motor del portón, y que la cerradura de la puerta de acceso peatonal estaba forzada.

Una vez revisó el interior de la nave, el perjudicado comprobó que en una de las paredes había un gran agujero, a través del cual los autores habían accedido a la nave colindante que estaba abandonada.

Tras inspeccionar la maquinaria y los materiales con los que trabajaban en la nave industrial, el hombre comprobó que habían sustraído gran cantidad de productos como equipos de iluminación, farolas de fundición, bloques de aluminio, placas electrónicas, así como múltiples herramientas y maquinaria de taller entre otros muchos objetos. El perjudicado valoró todo lo sustraído en 200.000 euros.

Los agentes iniciaron una investigación en la que, en primer lugar, realizaron comprobaciones sobre un vehículo que pudo ser utilizado por los autores del robo. Posteriormente, y tras diversas gestiones, localizaron en una chatarrería de la localidad parte de los efectos sustraídos por los autores, reconociendo los perjudicados esos efectos como los suyos.

Tras diversas comprobaciones los agentes identificaron a las dos personas que habían vendido esos efectos en la chatarrería: dos varones de 20 y 36 años que fueron localizados y detenidos por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

Ese mismo día, los agentes identificaron a tres personas más implicadas en el robo, dos varones de 40 y 43 años, y una mujer de 39 años. Fueron localizados por los agentes uno de estos hombres y la mujer y detenidos también por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza. Al día siguiente los agentes hallaron al quinto implicado en el robo, un hombre de 40 años que también fue detenido por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

UNA SEXTA PERSONA CON EL ROBO

Finalmente, los agentes detuvieron también a un hombre de 46 años por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza y dieron por finalizada la investigación. Todos los supuestos autores del robo fueron detenidos por los agentes en los cinco días siguientes al robo, y parte de los efectos sustraídos fueron recuperados. Aun así, el perjuicio económico causado a las víctimas es de importancia.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alcoy.